"İSTANBUL'DA İŞLER DAHA FARKLI OLACAK!"

"BU BİZ DEĞİLİZ"

Benfica-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının ardından Giuliano, açıklamalarda bulundu."Tersine çevrilemez bir skor değil. Şimdi evimize gidelim, kendi taraftarlarımızla dolu bir stadyumda oynayalım ve Benfica'yı geçebileceğimizi gösterelim. Benfica, muhteşem bir takım ama yenebiliriz.""İstanbul'da işler daha farklı olacak. Daha fazla hücum edeceğiz ve daha çok topla oynayacağız. Bugün bu konuda eksiktik. Özellikle, ikinci yarıda...""Ayağımızda top tutmakta güçlük yaşadık, özellikle ikinci yarıda. Topla oynarken biraz daha cesaretli olmalıyız. Bizim takımımızın karakteristik özelliği budur. Topu alırız ve geriden oyun kurarak geliriz. Bugün çok fazla uzun top oynadık ve bu nedenle maç bizim için çok daha zor hale geldi. Bu biz değiliz. Bu nedenle kaybettik. Fakat, her yenilgide bir ders vardık. Bu mağlubiyetten de topsuz oyunda daha agresif oynama ve daha fazla cesur olma dersini aldık."