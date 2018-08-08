Benfica-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının ardından Giuliano, açıklamalarda bulundu.
İşte Giuliano'nun flaş röportajda basın mensuplarına yaptığı açıklamalar:
"Tersine çevrilemez bir skor değil. Şimdi evimize gidelim, kendi taraftarlarımızla dolu bir stadyumda oynayalım ve Benfica'yı geçebileceğimizi gösterelim. Benfica, muhteşem bir takım ama yenebiliriz."
"İSTANBUL'DA İŞLER DAHA FARKLI OLACAK!"
"İstanbul'da işler daha farklı olacak. Daha fazla hücum edeceğiz ve daha çok topla oynayacağız. Bugün bu konuda eksiktik. Özellikle, ikinci yarıda..."
"BU BİZ DEĞİLİZ"
"Ayağımızda top tutmakta güçlük yaşadık, özellikle ikinci yarıda. Topla oynarken biraz daha cesaretli olmalıyız. Bizim takımımızın karakteristik özelliği budur. Topu alırız ve geriden oyun kurarak geliriz. Bugün çok fazla uzun top oynadık ve bu nedenle maç bizim için çok daha zor hale geldi. Bu biz değiliz. Bu nedenle kaybettik. Fakat, her yenilgide bir ders vardık. Bu mağlubiyetten de topsuz oyunda daha agresif oynama ve daha fazla cesur olma dersini aldık."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İşte Giuliano'nun flaş röportajda basın mensuplarına yaptığı açıklamalar:
"Tersine çevrilemez bir skor değil. Şimdi evimize gidelim, kendi taraftarlarımızla dolu bir stadyumda oynayalım ve Benfica'yı geçebileceğimizi gösterelim. Benfica, muhteşem bir takım ama yenebiliriz."
"İSTANBUL'DA İŞLER DAHA FARKLI OLACAK!"
"İstanbul'da işler daha farklı olacak. Daha fazla hücum edeceğiz ve daha çok topla oynayacağız. Bugün bu konuda eksiktik. Özellikle, ikinci yarıda..."
"BU BİZ DEĞİLİZ"
"Ayağımızda top tutmakta güçlük yaşadık, özellikle ikinci yarıda. Topla oynarken biraz daha cesaretli olmalıyız. Bizim takımımızın karakteristik özelliği budur. Topu alırız ve geriden oyun kurarak geliriz. Bugün çok fazla uzun top oynadık ve bu nedenle maç bizim için çok daha zor hale geldi. Bu biz değiliz. Bu nedenle kaybettik. Fakat, her yenilgide bir ders vardık. Bu mağlubiyetten de topsuz oyunda daha agresif oynama ve daha fazla cesur olma dersini aldık."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın