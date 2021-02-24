Giresunspor fırtınası; Adanaspor'u da geçtiler!

Sergen Piçinciol

TFF 1. Lig'de 23. hafta mücadelesinde Emrah Bayraktar'ın çalıştırdığı Adanaspor ile Hakan Keleş'in takımı lider Giresunspor kozlarını paylaştı.Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadelede konuk takım Giresunspor 4-0'lık skorla kazandı. Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Hüsamettin Tut, 34'te Michal Nalepa, 52'de Ibrahima Balde ile 90'dakaydetti.Öte yandan maçın 23. dakikasında aniden fenalaşıp yere düşen Adanaspor'un Bosna Hersekli file bekçisi Goran Karacic, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Alınan bu sonucun ardından Adanaspor 26 puanda kalırken, Giresunspor 53 puana yükseldi ve üst üste 12. galibiyetini elde etti. Giresunspor 16 maçlık da yenilmezlik serisine ulaştıLigin bir sonraki haftasında Adanaspor deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak. Giresunspor sahasında Altay'ı konuk edecek.