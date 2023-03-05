Giray Bulak: 'Golde dalgınlık yaşadık'

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında ağırladığı Sakaryaspor'a 1-0 yenilen Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Giray Bulak, transfer yasakları olması nedeniyle kadro sıkıntısı yaşadıklarını dile getirdi.



Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulak, kısıtlı kadro nedeniyle 2 oyuncu değiştirebildiklerini belirterek, "Buna rağmen rakibe pozisyon vermedik. Bir penaltı golüyle yenildik. Kaybettiğimiz bir maç ve duran toptan yediğimiz bir gol var. Oyun ve tempo anlamında her şey lehimize giderken, bir dalgınlık bize pahalıya mal oldu." dedi.



Kısıtlı bir kadroyla mücadele ettiklerini yineleyen Bulak, şöyle konuştu:



"İki tane kulübümüz depremden dolayı ligden çekilmek durumunda kaldı. Aslında eritilmesi gereken bu kulüplerin oyuncularıydı. İki tane bizim ligden, iki tane de Süper Lig'den olmak üzere 4 takımda aşağı yukarı 120 oyuncu yapar. Bir bakıyorum bu oyunculardan 30-40 tanesi kulüp bulabilmiş, diğerleri kulüp bulamamış. Aslında böyle durumlarda sorun yaşayan kulüplerin oyuncularına transfer hakkı verilir ve bu oyuncular futbola kazandırılır. Bir ay transfer uzatıldı ve bütün takımlar istediği gibi transfer yaptı. Bu kulüplere artı bir yabancı oyuncu oynatma hakkı verildi. Biz zaten transfer yasağına girmişiz, transfer yapamıyoruz. 13-14 tane oyuncumuz var. Bu kulüplerimizin bu kadar ezilmesine ne gerek var. Sorun yaşayan kulüplere verin transfer hakkını. Önümüze her gelen 3-4 tane yeni transferle geliyor."





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