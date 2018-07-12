Giovanni Guideti: ''Gerçek şu ki, hala...''

gümüş madalya kazananbaşantrenörü, ay-yıldızlı ekibin dünya sıralamasında. olduğuna işaret etti.Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Uluslar Ligi finalinde ABD'ye kaybederek ikinci olan milli takımın başantrenörü Guidetti, 5 hafta süren turnuva, milli takımın gelişimi ve dünya sıralamasındaki yeri ve Japonya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ay-yıldızlı ekibin Uluslar Ligi'nde takım halinde sergilediği oyun nedeniyle çok mutlu olduğunu vurgulayan Guidetti,dedi.ifadesini kullanan Guidetti, şunları kaydetti: