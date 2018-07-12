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Giovanni Guideti: ''Gerçek şu ki, hala...''

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti genel itibariyle takımdan memnun olduğunu dile getirirken dünya sıralamasında 12. olduklarına dikkat çekti.

Kaynak: AA
Giovanni Guideti: ''Gerçek şu ki, hala...''
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12 Temmuz 2018 15:11
FIVB Uluslar Ligi Finalleri'nde gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, ay-yıldızlı ekibin dünya sıralamasında 12. olduğuna işaret etti.

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Uluslar Ligi finalinde ABD'ye kaybederek ikinci olan milli takımın başantrenörü Guidetti, 5 hafta süren turnuva, milli takımın gelişimi ve dünya sıralamasındaki yeri ve Japonya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ay-yıldızlı ekibin Uluslar Ligi'nde takım halinde sergilediği oyun nedeniyle çok mutlu olduğunu vurgulayan Guidetti, "5 hafta süren uzun ve yorucu turnuvada takım olarak ortaya koyduğumuz oyun ve voleybol kalitesi, öz güvenimizi geliştirmek adına ileriye doğru büyük bir adım atmamıza vesile oldu." dedi.

"Fakat gerçek şu ki hala dünya sıralamasında 12. sırada bulunuyoruz." ifadesini kullanan Guidetti, şunları kaydetti:

"Bu da sıralamamızı yukarıya taşıyabilmek adına Japonya'daki Dünya Şampiyonası'nın önemini bir kat daha arttırıyor. Genel olarak baktığımızda ise Uluslar Ligi finallerinde kazandığımız gümüş madalya uzun ve zorlu yolculuğumuzun sadece ilk adımıydı."

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