Gençliğim Eyvah nerede çekiliyor, oyuncu kadrosu

ATV'nin yeni komedi dizisi Gençliğim Eyvah, yayınlandığı ilk günden itibaren beğeni kazanmayı başardı. Aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı Ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayesinin anlatıldığı dizinin oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. İşte Gençliğim Eyvah dizisi oyuncuları ve konusuGençliğim Eyvah dizisinin nerede çekildiği en çok aratılan konuların başında geliyor. Gençliğim Eyvah dizisi, İstanbul'da var olan ve birçok dizinin de çekimlerinin yapıldığı dizi platolarında çekiliyor. Gençliğim Eyvah dizisi için plato içinde yeni bir mahalle oluşturulmuş durumda.Gençliğim Eyvah dizisinde, Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi başarılı isimler rol alıyor.Arif ve Zekeriya aynı sokağın iki rakip kebapçısıdır. Zola ve Çavi adındaki iki İtalyan'ın mahalleye gelişi; Arif'in de Zekeriya'nın da hayatlarını alt üst eder. Çavi elinde yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla mahalleye gelip babasını aramaya başlar. Zekeriya ve Arif yıllar sonra ortaya çıkan bu çocuk meselesi yüzünden perişan olurlar. İki ezeli rakip, iş birliği yapmak zorunda kalır. Yaşanan tüm bu olaylar sırasında Zola, mahallenin en güzel kızı Azra'ya aşık olur. Ancak Azra, Arif'in oğlu Ahmet'le ailelerinden gizli ve fırtınalı bir aşk yaşamaktadır. Rekabet, aşk, sırlar, kaçma kovalamaca, bakalım bu küçük mahalleye sığacak mıdır?Adanalı kebap ustası. Hacer Asmalı ile olan evliliğinden Suzan, Ahmet ve Ali isminde üç çocuğu var. Yıllar sonra Zola isminde bir İtalyan'ın oğlu olduğunu öğreniyor. Zola'nın gelişiyle hayatı altüst olan Arif, türlü fırıldaklar çevirip bu durumu ailesinden gizlemeye çalışıyor. Bütün bunlar olurken ezeli rakibi ve can düşmanı Zekeriya Bozoğlu ile rekabetten vazgeçmiyor. Karısı Hacer'den çok korkmasına rağmen sürekli arkasından iş çeviriyor.Urfalı kebap ustası. Nuriye Bozoğlu ile olan evliliğinden Veysi, Azra ve Ayşe isminde üç çocuğu var. Yıllar sonra Çavi isminde bir İtalya'nın oğlu olduğunu öğreniyor. Dürüst ve namuslu bir adam olan Zekeriya başındaki bu beladan kurtulmak için can düşmanı Arif'le işbirliği yapmak zorunda kalıyor. Çavi'ye bunca yıl babalık yapamadığı için büyük vicdan azabı duyuyor. Karısı Nuriye'nin olan biteni duyması Zekeriya'nın kıyameti olacak. Büyük kızı Azra kıymetlisi. Kimselere vermeye kıyamıyor.Arif Usta'nın hanımı. Sahip oldukları dükkan ve ev Hacer'in babası Ali Usta'dan kalma. Hacer tam bir hanım ağa. Otoriter ve sert bir kadın. Kocası Arif'in her türlü fırıldağını yakalıyor. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan Zola onun için de büyük şok olacak. Hacer iki aile arasındaki düşmanlığın en sert temsilcisi. Evlatlarına çok düşkün ancak bir o kadar da disiplinli bir anne. İçgü Veysi'yi damat olarak kabul etmiş. Ancak Azra'nın hiç şansı yok. Asla gelini olamaz.Zekeriya Usta'nın hanımı. Dükkanı da evi de çeviren kişi Nuriye. Baskın karakterli, dediğim dedik bir kadın. Ailesindeki herkes ondan korkuyor. En büyük hayal kırıklığı tek erkek evladı, kıymetlisi Veysi'nin düşmanlarının kızı Suzan'la kaçarak evlenmesi. Çavi'nin ortaya çıkması ile Zekeriya'ya dünyayı dar edecek. Hayattaki en büyük rakibi Hacer Asmalı. Azra ve Ahmet aşkının önündeki en büyük engellerden biri Nuriye.Zekeriya Usta'nın kıymetlisi. Dünya bir yana Azra bir yana. Çalışkan ve tuttuğunu koparan genç bir kadın. Belki de tek hatası ezeli düşmanları olan Asmalı ailesinin oğlu Ahmet'e aşık olmak. Ahmet çocukluk aşkı. İlk göz ağrısı. Ahmet'i başka bir kadının yatağında basınca dünyası başına yıkılıyor. Ahmet'i süründürmek için Zola ile yakınlaşınca kıyamet kopacak. Zola ve Ahmet'in aslında kardeş oldukları ortaya çıkınca Azra ne yapacağını şaşıracak.Dürüst, çalışkan ve yetenekli bir şef, aşçı. Arif'in yıllar önce Bodrum'da yaşadığı siyah gecenin meyvesi. Arif'in babası olduğunu bilmiyor. Annesi ona senin baban kaptandı, demiş. Kankası Çavi'nin yüzünden başını belaya sokup Türkiye'ye geldiğinde babasının Arif olduğunu öğrenecek. Türkiye, hayatının aşkını bulduğu yer. Azra'ya ilk görüşte aşık oluyor. Kardeşi olduğunu bilmediği Ahmet'le aynı kıza aşık olduğu ortaya çıkınca kıyamet kopacak.Arif Usta'nın faydasız ve hayalperest oğlu. Büyük paranın peşinde. Elinden gelse değil ailesinin dükkanını bütün mahalleyi satıp yiyecek. Azra büyük aşkı. Düşman ailelerin çocukları olmaları bu aşkın önündeki tek engel değil. Azra, Ahmet'in kendisini aldattığından emin. Ahmet hayatının geri kalanını kendini Azra'ya affettirmeye adamış durumda. Hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkan Zola, Ahmet'e dişli bir rakip olacak. Kardeş olduklarını bilmeyen bu iki genç aynı kızın aşkından sürünecek.Zekeriya Usta'nın yıllar sonra ortaya çıkan sürpriz yumurtası. Kumar borcu yüzünden İtalya'dan Türkiye'ye kaçıyor. Elinde eski bir resimle babasını arıyor. Çavi'nin Türkiye'ye gelişi bütün kıyametlerin başlangıcı. Tembel, kumarbaz bir serseri. Çocukluk arkadaşı Zola'nın baş belası. Hayatta kalabilmek için mecburen Arif'in dükkanında garsonluk yapıyor. Babası Zekeriya'nın aksine tam bir çakal. Azra'nın Ahmet'i yatakta bastığı Leyla'ya aşık olacak.Arif Usta'nın ilk göz ağrısı. Sevdiği adamı kaçırıp ailesine içgüveysi damat yapan çılgın aşık. Elinin de dilinin de ayarı yok. Veysi onun için dünyanın en yakışıklı kocası. Çocuk meselesine kafayı büyük takmış durumda. Şifacılar, falcılar, güç ve kuvvet macunları, bitkisel otlar ilgi alanı. Kocası Veysi, Suzan'ın kobay faresi gibi. Bütün şifayı Veysi'de deniyor. Doğacak bebeklerinin her iki aile arasındaki buzları eriteceğini düşünüyor.Zekeriya Usta'nın oğlu. Kebap ustası. Can düşmanlarına iç güveysi damat olarak gittiği için ailesi tarafından aforoz edildi. Suzan'a olan aşkı dillere destan. Çocuk yapmaya çalışıyorlar. Zekeriya ve Nuriye'nin kucağına torun verirse küslüğün biteceğini ümit ediyor. Kayınpederi Arif'in en büyük baş belası. Farkında olmadan onun pisliklerini ortaya çıkaran adam. Asla yalan söylemeyen iyi kalpli aşk adamı. Mucit tarafı dillerle destan. Saf ve iyi yürekli namıdiğer içgü Veysi.Leyla iç mimar. Babasının inşaat şirketinde çalışıyor. İş yerinde çalışanlar patron kızı olduğunu bilmiyor. İnşaat mühendisi Selim, Ahmet ve Leyla'nın ortak arkadaşı. Ahmet'le, Selim'in bekarlığa veda partisinde karşılaşıyorlar. Kibirli, zeki ve tuttuğunu koparan bir zengin kızı. İlerleyen süreçte İtalyan Çavi'ye aşık olacak. Leyla'nın babası bu aşkın önündeki en büyük engel. Babası Leyla ve Çavi'yi ayırmak için türlü kötülükler yapsa da aşkları galip gelecek.Muhtar değil mikser. Çıkarı olmadan hiçbir işe el atmaz. Mahallede olay çıkmasına bayılıyor. Magazin muhabiri gibi telefon kamerası sürekli kayıtta. Sosyal medyada mahallesinin reklamını yapmaya kafayı takmış. Ne zaman işleri düşse Zekeriya'yı ve Arif'i soyup soğana çevirmeden bırakmıyor. Zekeriya ve Arif'in maceralarında kilit noktalarda destek atıp virajı dönmelerini sağlıyor. En büyük sıkıntısı büyük oğlu Felaket Necdet, mahallede Çavi ve Zola'nın durumunu bilen tek kişi. (