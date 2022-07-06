Gençlerbirliği, bir kez daha seçime gidiyor

Geçtiğimiz ay seçim yapan 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, bir kez daha seçim kararı alındığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği, bir kez daha seçime gidiyor
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06 Temmuz 2022 20:44
Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştır." denildi.

Başkent kulübünün 5 Haziran'da yapılan genel kurul toplantısında Niyazi Akdaş yeniden başkanlığa seçilmişti.

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