Gaziantep'te Trabzonspor öncesi alarm!

Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK ile Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep'te Trabzonspor öncesi alarm!
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17 Eylül 2022 16:14
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'un konuğu olacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Daha önce Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Erol Bulut, eski hocasına karşı mücadele edecek.

GAZİANTEP FK'NIN DURUMU

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 11 puan topladı. Rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 7 gole engel olamadı.

Puan cetvelinde 7. sırada yer alan ve son iki maçtır galip gelemeyen Gaziantep FK, rakibini yenip daha üst sıralara yükselmek istiyor.

EROL BULUT'UN UMUDU FIGUEIREDO

Gaziantep FK'nin bu sezon oynadığı 6 maçta da ilk 11'de sahaya çıkan Brezilyalı forvet Joao Figueiredo, attığı 4 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda. Kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon Figueiredo'nun gol attığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Güneydoğu temsilcisinde zorlu deplasman öncesi 3 oyuncu, kart ceza sınırında bulunuyor. Alexandru Maxim, Stelios Kitsiou ve Papy Djilobodji, Trabzonspor maçında kart görmeleri halinde takımlarının ligin 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçta forma giyemeyecek. Gaziantep FK'de Trabzonspor maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

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