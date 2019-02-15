Galatasaray Spor Kulübü Yüzme şubesi Yıldız Takım sporcusu Berke Saka, 200 metre sırtüstü müsabakasında 2:03.02 derecesi ile yıldızlar kategorisinde yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.Galatasaray Spor Kulübü Yüzme şubesi Yıldız Takım sporcusu Berke Saka(2003), Türkiye'de ilk defa düzenlenen Uluslararası Edirne Kupası Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre sırtüstü müsabakasında 2:03.02 derecesi ile yıldızlar kategorisinde yeni Türkiye rekorunun sahibi ve bu derece ile açık yaş şampiyonu oldu. Bu derece ile de Saka, 27 yıl önce Derya Büyükuncu'nun sahibi olduğu rekoru da egale etmiş oldu.