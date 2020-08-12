Galatasaray'da yeni yardımcı Albert Riera oldu

Galatasaray, bir dönem Sarı-Kırmızılıların formasını da giyen emekli futbolcu Albert Riera'yı yardımcı antrenörlüğe getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Galatasaray formasını 2011-2014 yılları arasında giyen Albert Riera, futbol takımımızın yeni sezon planlamasında teknik direktörümüz Fatih Terim'in yardımcı antrenör ekibinde yer alacak." denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Galatasaray formasını 2011-2014 yılları arasında giyen Albert Riera, futbol takımımızın yeni sezon planlamasında teknik direktörümüz Fatih Terim'in yardımcı antrenör ekibinde yer alacak." denildi.