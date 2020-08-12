Galatasaray'da yeni yardımcı Albert Riera oldu

Galatasaray eski futbolcusu Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcılığına getirildi.

Galatasaray'da yeni yardımcı Albert Riera oldu
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12 Ağustos 2020 19:32
Galatasaray, bir dönem Sarı-Kırmızılıların formasını da giyen emekli futbolcu Albert Riera'yı yardımcı antrenörlüğe getirdi. 

Kulüpten yapılan açıklamada; "Galatasaray formasını 2011-2014 yılları arasında giyen Albert Riera, futbol takımımızın yeni sezon planlamasında teknik direktörümüz Fatih Terim'in yardımcı antrenör ekibinde yer alacak." denildi. 






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