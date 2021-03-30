Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesinde sakatlık şoku yaşandı. Teknik direktör Fatih Terim'in bu karşılaşmada forma vermeyi düşündüğü Kerem Aktürkoğlu bir süre sahalardan uzak kalacakSarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Pazar günkü antrenman esnasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Kerem Aktürkoğlu'nun yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı." ifadelerine yer verildi.22 yaşındaki Kerem'in 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.Şu ana kadar 18 lig maçında süre alan Kerem Aktürkoğlu, toplam 323 dakikaya üç gol sığdırıp iki de asist yaptı.