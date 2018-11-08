Galatasaray'da atan ve tutan endişesi!

2-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını iyice zora soktuğu04 karşılaşması, Cim-Bom'daki tablonun sahaya yansımasıydı. Bir zamanlar forveti ve defansıyla örnek gösterilen Galatasaray'ın artık ne tutanı formda, ne de atanı var!Galatasaray'da Muslera, Fenerbahçe maçından sonra yine kritik bir hataya imza atarken, Uruguaylı eldivendeki düşüş endişe yarattı. Türk Telekom'daki Fenerbahçe maçında gereksiz bir penaltıya sebep olan sarı-kırmızılı kaleci, Schalke maçında yaptığı akıl almaz hatayla tepki aldı.Maç başı primlerle beraber takımın en çok kazanan isimlerinin başında gelen Muslera, 3 milyon 575 bin euro garanti ücretinin yanı sıra, 20 bin euro da maç başı alıyor. Muslera ayrıca her puan için de 5 bin euro kazanıyor. Avrupa'nın en çok kazanan kalecilerinden biri olan tecrübeli eldivenin klasına yakışmayacak hatalar yapmasında konsantrasyonun düşmesinin etkili olduğu belirtildi.Gomis'in gönderilmesinden sonra golcü takviyesi yapmayan ve Eren Derdiyok'u birinci forvet olarak tahtaya yazan sarı-kırmızılılarda Schalke karşılaşması ön taraftaki sorunu iyice gözler önüne serdi.