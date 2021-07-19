Galatasaray-PSV Eindhoven maçının hakemi belli oldu

Galatasaray ile Hollanda'nın PSV Eindhoven takımı arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak karşılaşmada Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak karşılaşmada Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak.