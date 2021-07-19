Galatasaray-PSV Eindhoven maçının hakemi belli oldu

Galatasaray ile Hollanda'nın PSV Eindhoven takımı arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında İtalyan hakem Davide Massa düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Galatasaray-PSV Eindhoven maçının hakemi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2021 14:00
Galatasaray ile Hollanda'nın PSV Eindhoven takımı arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak karşılaşmada Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.