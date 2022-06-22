Galatasaray Nef'te şok ayrılık!

ANDREAS PISTIOLIS İLE GALATASARAY NEF'TE PARLADI

DAVID KRAVISH'IN KARNESİ

Galatasaray Nef'te Andreas Pistiolis ile performansı yükselişe geçen David Kravish'e Unicaja Malaga talip oldu.Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen İspanya'nın köklü basketbol ekiplerinden Malaga, yıldız basketbolcu için istekli.Aksam.com.tr'nin Malaga Hoy'dan aktardığı habere göre; Basketbol Şampiyonlar Ligi ekiplerinden Unicaja Malaga, Galatasaray Nef'in pivotu David Kravish'e talip oldu.Bu sezon Andreas Pistiolis'in gelişiyle performansı artan yıldızlardan olan Birleşik Amerikalı basketbolcu, Galatasaray Nef'in yükselişine de katkı sunan isimlerden biri olmayı başardı.2021-22 sezonunu Galatasaray NEF'te geçiren ve Basketbol Süper Ligi'nde 27 maça çıkan David Kravish, 9.4 sayı – 5.4 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Kravish, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de 12 maçta 7.2 sayı – 5.3 ribaund ortalamaları tutturdu.