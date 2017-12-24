Galatasaray maçı ÖZETİ İZLE | (GS) Galatasaray Göztepe golleri, pozisyonları

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önderliğinde'deki ilk maçındaile karşı karşıya geldi. Galatasaray, geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 19. dakikada, 53. dakikada, 70. dakikadakaydetti.'nin golünü ise 9. dakikada penaltıdanattı.önderliğindeki ilk maçını kazanan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de puanını 35'e çıkarmayı başardı. Göztepe ise 30 puanda kaldı.Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Göztepe ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.Teknik direktör Fatih Terim, Göztepe karşısına takımını 2 değişiklikle çıkardı. Sarı-kırmızılı futbol takımının Igor Tudor yönetiminde Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildiği son lig maçına ilk 11'de başlayan isimlerden Ahmet Çalık ve Yasin Öztekin, Terim tarafından yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Serdar Aziz ve Garry Rodrigues başlangıç kadrosunda yer buldu.Galatasaray, taraftarının da desteğiyle maça daha hızlı ve istekli başlayan taraf oldu ancak maçtaki ilk gol Göztepe'den geldi. 8. dakikada gelişen Göztepe atağında Castro ceza sahasında topla buluştu. Castro, topu çektikten sonra Brezilyalı Maicon'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Muslera hakeme itirazlarından dolayı bir de sarı kart gördü. Penaltı için topun başına Jahovic geçti. Jahovic, penaltıyı gole çevirdi ve Göztepe 8. dakikada Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.Galatasaray, beraberlik için rakip alanda pozisyon ararken, savunmanın hatasında top Fernando Reges'e geldi. Fernando, pasını ceza sahasındaki Gomis'e gönderdi. 11. dakikada Bafetimbi Gomis, yerden vuruşu gerçekleştirdi ve kaleci Beto topu çelmeyi başardı.Baskısını arttıran Galatasaray'da Garry Rodrigues sol kanatta topla buluştu. Rodrigues, Bafetimbi Gomis ile üst üste iki verkaç yaptı ve ceza sahasına girdi. 19. dakikada Rodrigues kaleci Beto ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu. Galatasaray, bu golle Göztepe karşısında skoru 1-1'e getirdi.Golden sonra da rakip alanda pozisyon arayan Galatasaray'da yine Rodrigues topla buluştu. Ceza sahasının sol köşesinde topu çeken Rodrigues, ayağının içiyle vuruşunu gerçekleştirdi ancak top direğin yanından az farkla auta gitti.Mücadelenin 28. dakikasında Ndiaye topu rakip ceza sahasına kadar getirdi ve pasını Rodrigues'e çıkardı. Rodrigues de penaltı noktası yakınlarındaki Gomis'e pasını verdi. Gomis'in yerden şutunda kaleci Beto bir kez daha gole izin vermedi.Karşılaşmanın 34. dakikasında gelişen Göztepe hücumunda Maicon'un rakibine yaptığı müdahaleyi hakem faul olarak değerlendirdi. Brezilyalı oyuncu bu pozisyonda bir de sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Bu pozisyondan kısa bir süre sonra Garry Rodrigues topsuz alanda kendini yere bıraktı. Sakatlanan Garry Rodrigues kenrara gelirken 41. dakikada oyuna Yasin Öztekin girdi. Bu pozisyon sonrası Rodrigues kulübeye giderken gözyaşlarına hakim olamadı.İkinci yarının kalan süresinde başka gol olmadı ve Galatasaray ile Göztepe arasındaki maçın ilk 45 dakikası 1-1 sona erdi.Galatasaray, ikinci yarıya daha hızlı ve hareketli başladı. 49. dakikada sol kanattan gelişen hücumda Belhanda'nın ortasında Gomis'in kale önünde kafa ile vuruşunda top dışarıya gitti ancak hakem öncesinde ofsayt kararı verdi.52. dakikada Belhanda'nın savunma arkasına yerden gönderdiği topa Sofiane Feghouli hareketlendi. Feghouli ceza sahasına girdikten sonra yerden topu ortaladı. Gomis'in vuruşunda top yandan auta çıktı.Sarı-kırmızılı takım yine sağ kanattan etkili bir hücum gerçekleştirdi. Feghouli sağ kanatta ceza sahasının dışında topla buluştu. Cezayirli oyuncu penaltı noktasına doğru topu havalandırdı. Yüksek topa Yasin Öztekin çok iyi yükseldi ve Yasin'in yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gtti. 53. dakikada Galatasaray, Yasin Öztekin'in golüyle 2-1 öne geçti.Mücadelenin 58. dakikasında Yasin Öztekin, rakip alanda topla buluştu ve bir anda ceza sahasına doğru ilerledi. Yasin, ceza sahasına girdikten sonra Sabri'nin arkadan müdahalesiyle yerde kaldı ancak hakem pozisyonu devam ettirdi. Bu pozisyon sonrası yoğun penaltı itirazları yaşanırken, Galatasaray yedek kulübesindeki Koray Günter sarı kart gördü.69. dakikada gelişen Galatasaray atağında Gomis, ceza sahasının önünde rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda faul düdüğünü çaldı. Kazanılan serbest vuruş için topun başına Ndiaye ve Maicon geçti. Ndiaye topun üstünden atladıktan sonra Maicon yaptığı müthiş vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı. 70. dakikada bu golle Galatasaray, Göztepe karşısında skoru 3-1'e getirirken, Brezilyalı oyuncu golü takla atarak kutladı.Fatih Terim, 76. dakikada bir oyuncu değişikliğine gitti. Bu dahikada Galatasaray'da Belhanda alkışlar eşliğinde kenara gelirken oyuna Selçuk İnan girdi.Göztepe, 77. dakikada sağ kanattan Jahovic ile geldi. Jahovic'in ortasına Scarione istediği gibi vuramadı ve top auta gitti.Mücadelenin 88. dakikasında rakibiyle girdiği mücadelede Fernando yerde kaldı. Sakatlanan Brezilyalı oyuncu sedye ile kenara gelirken Galatasaray'da oyuna Sinan Gümüş girdi.Karşılaşmanın kalan süresinde her iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.8. dakikada Sabri Sabrioğlu'nun pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Andre Castro, savunmada Maicon'u geçmek isterken yerde kalınca, hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.9. dakikada penaltı atışını kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.11. dakikada Fernando'nun pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Gomis'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'dan döndü.19. dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Gomis ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Rodrigues, kaleci Beto ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 1-1.24. dakikada Belhanda'nın pasıyla sol tarafta topla buluşan Rodrigues'in şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.27. dakikada Galatasaray önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Ndiaye'nin pasıyla ceza alanının sol çaprazında topu kontrol eden Rodrigues, altıpas gerisinde uygun durumda bulunan Gomis'i gördü. Bu futbolcunun yakın mesafeden bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Beto topu çıkartarak gole izin vermedi.Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve maçın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.52. dakikada Belhanda'nın pasıyla sağdan çizgiye kadar inen Feghouli topu ceza sahasına çıkardı. Ön direkte Gomis'in gelişine yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.53. dakikada Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında iyi yükselen Yasin Öztekin kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.56. dakikada Linnes'in sağdan ortasında ceza sahasında Gomis'in indirdiği topa Yasin Öztekin vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.70. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının sağ tarafında serbest atış kullanan Maicon, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1.90 2. dakikada Yasin Öztekin'in pasıyla ceza sahasına giren Feghouli, sol çaprazda topu tekrar Yasin'e bıraktı. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Beto'dan döndü.Galatasaray, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.Türk TelekomYaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Samet ÇiçekMuslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Denayer, Fernando (Dk. 90 Sinan Gümüş), Ndiaye, Feghouli, Belhanda (Dk. 77 Selçuk İnan), Rodrigues (Dk. 41 Yasin Öztekin), GomisBeto, Sabri Sarıoğlu, Peybernes, Kosanovic, Tanju Kayhan (Dk. 66 Leo), Andre Castro, Rotman (Dk. 57 Scarione), Selçuk Şahin, Halil Akbunar, Gouffran (Dk. 82 Ghilas), JahovicDk. 9 Jahovic (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 19 Rodrigues, Dk. 53 Yasin Öztekin, Dk. 70 Maicon (Galatasaray)Dk. 8 Muslera, Dk. 34 Maicon, Dk. 44 Fernando, Dk. 59 Koray Günter (Yedek kulübesinde) (Galatasaray), Dk. 57 Rotman, Dk. 72 Andre Castro (Göztepe)