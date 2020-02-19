Galatasaray, Kadıköy'de 20 yıldır kazanamıyor

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, rakip sahada son 23 maçını kazanamadı. Fenerbahçe karşısında deplasmanda son galibiyetini 22 Aralık 1999'da alan sarı-kırmızılı ekip, sonraki 23 resmi maçın 8'inde berabere kalıp 15'ini kaybetti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Galatasaray, Kadıköy'de 20 yıldır kazanamıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2020 12:14
Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyete hasret.

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 20 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı.

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 23 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 20'si de lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 8 kez de berabere kaldı. 

- Kadıköy'de 15 gol attı, 44 gol yedi 

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 23 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 15 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 44 gole engel olamadı.

Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı 23 maçın 12'sinde skor üretemezken, 3 müsabakada ise iki takım da gol atamadı. 

- Galatasaray'ın Kadıköy karnesi

 Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 23 resmi maç ve sonuçlar şöyle:


    Tarih Organizasyon Sonuç (FB-GS)
07.02.2001 Türkiye Kupası        4 - 4
06.05.2001 Süper Lig        2 - 1
16.02.2002 Süper Lig        1 - 0
06.11.2002 Süper Lig        6 - 0
29.02.2004 Süper Lig        2 - 1
22.05.2005 Süper Lig        1 - 0
08.03.2006 Türkiye Kupası        2 - 1
22.04.2006 Süper Lig        4 - 0
03.12.2006 Süper Lig        2 - 1
08.12.2007 Süper Lig        2 - 0
03.02.2008 Türkiye Kupası        0 - 0
09.11.2008 Süper Lig        4 - 1
25.10.2009 Süper Lig        3 - 1
24.10.2010 Süper Lig        0 - 0
17.03.2012 Süper Lig        2 - 2
12.05.2012 Süper Lig        0 - 0
12.05.2013 Süper Lig        2 - 1
10.11.2013 Süper Lig        2 - 0
08.03.2015 Süper Lig        1 - 0
25.10.2015 Süper Lig        1 - 1
20.11.2016 Süper Lig        2 - 0
17.03.2018 Süper Lig        0 - 0 
14.04.2019 Süper Lig         1 - 1 
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için