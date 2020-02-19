Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyete hasret.
Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 20 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı.
Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 23 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 20'si de lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 8 kez de berabere kaldı.
- Kadıköy'de 15 gol attı, 44 gol yedi
Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 23 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı.
Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 15 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 44 gole engel olamadı.
Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı 23 maçın 12'sinde skor üretemezken, 3 müsabakada ise iki takım da gol atamadı.
- Galatasaray'ın Kadıköy karnesi
Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 23 resmi maç ve sonuçlar şöyle:
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Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 20 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı.
Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 23 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 20'si de lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 8 kez de berabere kaldı.
- Kadıköy'de 15 gol attı, 44 gol yedi
Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 23 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı.
Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 15 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 44 gole engel olamadı.
Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı 23 maçın 12'sinde skor üretemezken, 3 müsabakada ise iki takım da gol atamadı.
- Galatasaray'ın Kadıköy karnesi
Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 23 resmi maç ve sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Organizasyon
|Sonuç (FB-GS)
|07.02.2001
|Türkiye Kupası
|4 - 4
|06.05.2001
|Süper Lig
|2 - 1
|16.02.2002
|Süper Lig
|1 - 0
|06.11.2002
|Süper Lig
|6 - 0
|29.02.2004
|Süper Lig
|2 - 1
|22.05.2005
|Süper Lig
|1 - 0
|08.03.2006
|Türkiye Kupası
|2 - 1
|22.04.2006
|Süper Lig
|4 - 0
|03.12.2006
|Süper Lig
|2 - 1
|08.12.2007
|Süper Lig
|2 - 0
|03.02.2008
|Türkiye Kupası
|0 - 0
|09.11.2008
|Süper Lig
|4 - 1
|25.10.2009
|Süper Lig
|3 - 1
|24.10.2010
|Süper Lig
|0 - 0
|17.03.2012
|Süper Lig
|2 - 2
|12.05.2012
|Süper Lig
|0 - 0
|12.05.2013
|Süper Lig
|2 - 1
|10.11.2013
|Süper Lig
|2 - 0
|08.03.2015
|Süper Lig
|1 - 0
|25.10.2015
|Süper Lig
|1 - 1
|20.11.2016
|Süper Lig
|2 - 0
|17.03.2018
|Süper Lig
|0 - 0
|14.04.2019
|Süper Lig
| 1 - 1