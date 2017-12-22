Galatasaray Fatih Terim'i KAP'a bildirdi! İşte rakamlar...







Galatasaray, Fatih Terim'i resmen KAP'a bildirdi. Galatasaray Fatih Terim ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.Galatasaray, Fatih Terim'e bu sezonun kalan kısmı için aylık 1905 TL, gelecek sezon için ise 3 milyon euro ödeyecek.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Fatih Terim'in sözleşmesi hakkında, "Hocam 'Ne ücret?' dedim. 'Başkanım bu sözler senin ağzından çıkmasın. Hiçbir zaman para konuşmadım. para önemli değil ne takdir ediyorsanız o olur' dedi. Ben de kendisine 'Galatasaray'ın mali durumu belli biz de ise 1905 lira ücret versek olur mu?' dedim. Kendisi bunu sevinçle karşıladı" ifadelerini kullandı.Galatasaray, Fatih Terim ile ilgili KAP'a yaptığı açıklamada daha sonra bir düzeltmeye gitti. İlk KAP açıklamasında bu sezon için ve gelecek sezon için ödenecek rakamlar düzeltildi.''Şirketimizin 22.12.2017 tarihinde saat 16:01'de "Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü Görevi İçin Fatih Terim İle Anlaşmaya Varılması Hakkında" konu başlıklı Özel Durum Açıklamasında sehven yanış bilgi verilmiştir. İlgili Özel Durum Açıklamamız için düzeltme açıklamamız aşağıdaki gibidir:Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı için aylık 1905 TL üzerinden anlaşmaya varılmış olup, 2018-2019 futbol sezonu için ise 3.000.000 EURO ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EURO başarı primi ödenecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''''Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için 1.000.000 EUR ve 2018-2019 futbol sezonu için 2.000.000 EUR ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EUR başarı primi ödenecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''