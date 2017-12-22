Fatih Terim'den 'Nereden kalmıştık?' için Aysal'a gönderme

TWEET FİKRİ KIZLARIMIN FİKRİYDİ

İLGİLİ VİDEO

Ünal Aysal döneminde antrenmandayken Galatasaray'daki görevine son verildiğini vurgulayan Terim, "En son antrenmandaydık, orada kaldık" dedi.Son gelinen durum hakkında empati yapmanın iyi olduğunu ifade eden Terim, "Galatasaray taraftarı mutlu olursa, kulüp başarılı gidiyor demektir. Samimi bir şey söylemek istiyorum, isminizi ne kadar duyarsanız duyun, kulübedeki her antrenörle empati yapmalısınız. Bir gün bana da bu olabilir. Her insanın ismini duymak hoşuna gider. Mesela nerede kalmıştık, bana sorsanız, ben de 'Antrenmanda kalmıştık' derim. En son haberi orada almıştık. Empati yaptığınızda üzülürsünüz. Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. Ancak iki tarafı da düşünmek lazım" dedi.Tweet fikrinin kızlarından çıktığını ifade eden Terim, "Tweet işi, kızlarımın fikri. 'Bir gün böyle bir şey olursa, bu şekilde yaparsın' dediler. Biliyorsunuz bu mecraları kullanmam ama başkandan rica ettim, anlayış gösterdi. Hacklenme falan bir şeyler olmuş ama hayır, ben bunu attım. Kızlarıma söz vermiştim. Güzel, tarihe geçmeyi severiz" şeklinde konuştu.