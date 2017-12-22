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'ın yeni teknik direktörü, düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada takımın eski teknik direktörü'a teşekkür etti.Terim, imza töreninde ''İki gün sonra çok da sevdiğim renktaşımız olan Göztepe ile oynayacağız. Sonuç ne olursa olsun, sezonun flaş takımlarından biriyle oynayacağız. Ayrıca ilk antrenmanıma da çıktım. Zamanımız var ama çok da fazla değil. Bir an evvel kolları sıvamalıyız. Galatasaray'a da hizmet etmiş Igor Tudor'a hizmetleri için teşekkür ederim. Tudor'a başarılar diliyorum.'' sözlerini kullandı.Igor Tudor, Türkiye'den ayrılmadan önce yaptığı son açıklamada "Cadı avı bitti. Cadı yandı...Yeni hedeflere odaklanacağım. İçim rahat ve huzurlu bir şekilde ayrılıyorum. Ben ve yardımcılarım elimizden gelenin en iyisini yaptık. 16 haftanın 14'ünde liderdik. Görevime son verildiğinde de liderin sadece bir puan gerisindeydim" dedi. Türk futbolu için de iyi niyetlerini dile getiren Hırvat hoca, "Türkiye futbolu seven bir ülke. Türk futboluna huzur ve mutluluk diliyorum. Bu ülkenin futbolu huzur içinde devam etsin" ifadelerini kullanmıştı.