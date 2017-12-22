Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takım ile ilgili ilk tespitlerini anlattı. Galatasaray'ın sol ayaklı sol bekinin olmadığını ifade eden Terim, "Sol bekimiz yok" dedi.
Ters ayaklı bir futbolcuyu sol bekte oynatmak zorunda olacağını ifade eden Terim, "19-20 kişiyiz, eksiğimiz var. Sol bekimiz yok. Sol ayaklı sol bekimiz yok. var olan da ameliyat oldu. Kadromuzdan birini sol beke koyacağız. Sol ayaklı olmayan bir futbolcuyu hiç sola koymadım am ilk defa sanırımbunu yaşaycağız. İki gün içerisinde kazanmak adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ayın 20-21'ine kadar teknik, psikolojik, fizik olarak ayrıca oyun olarak çalışacağız. Bunların hepsini kısa sürede bir araya getiririz. Yeter ki bu pazarı kazasız geçirelim. Bucaspor maçına kadar bazı arkadaşları erken tatile yollayabiliriz. Bazı arkadaşların mental yorgunlukları var gibi görünüyor" dedi.
HAKAN BALTA VE DE JONG GERİ DÖNDÜ
Yapacakları en büyük transferin oyuncuların performansını arttırmak olduğunu vurgulayan Terim, "Başkanımızla şeffaf bir şekilde ilerleyeceğiz. Acil şekilde bir rapor hazırlayacağız. Yapabileceklerimizi yönetimle paylaşacağız. Öncelikle mevcut futbolcularımızın performansını yukarı çekmeliyiz. En büyük transfer bu olacak. Bu oyuncuların kapasitesi bu değil. Hakan Balta mesela olsaydı, sol bek oynayacaktı. Genç Takıma gönderildiği için yazamıyoruzx. Ayrıca De Jong'u da antrenmana çıkması için çağırdım" şeklinde konuştu.
CAROLE'ÜN DURUMUNU SORDUM
Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Terim, "Scout arkadaşlarımız ve yönetim çalışmış, listeleri var. Hep berabere oturacağız, bakacağız. Eğer özellikle sol beke bir takviye yapamazsak Carole'ün durumunu sordum. Açılmadan fazla, eksikleri bilerek bir başkan, yönetim ve teknik heyetiz. Bir liste hazırlayacağız ama gerek derbilerde ve gerek diğer maçlarda, Galatasaray'ın herkesin istediği anlayışla oynamasını sağlayacağız. Eksikleri beraber konuşacağız. Derbiyi kimse kaybetmek istemez ama bu bazen olmuyor. Kaybederken bile o kazanma reaksiyonunu göstermek önemli. Galatasaray camiası, 'Kaybettik ama formanın hakkını verdiler, biz bununla gurur duyuyoruz' demeli" dedi.
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Ters ayaklı bir futbolcuyu sol bekte oynatmak zorunda olacağını ifade eden Terim, "19-20 kişiyiz, eksiğimiz var. Sol bekimiz yok. Sol ayaklı sol bekimiz yok. var olan da ameliyat oldu. Kadromuzdan birini sol beke koyacağız. Sol ayaklı olmayan bir futbolcuyu hiç sola koymadım am ilk defa sanırımbunu yaşaycağız. İki gün içerisinde kazanmak adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ayın 20-21'ine kadar teknik, psikolojik, fizik olarak ayrıca oyun olarak çalışacağız. Bunların hepsini kısa sürede bir araya getiririz. Yeter ki bu pazarı kazasız geçirelim. Bucaspor maçına kadar bazı arkadaşları erken tatile yollayabiliriz. Bazı arkadaşların mental yorgunlukları var gibi görünüyor" dedi.
HAKAN BALTA VE DE JONG GERİ DÖNDÜ
Yapacakları en büyük transferin oyuncuların performansını arttırmak olduğunu vurgulayan Terim, "Başkanımızla şeffaf bir şekilde ilerleyeceğiz. Acil şekilde bir rapor hazırlayacağız. Yapabileceklerimizi yönetimle paylaşacağız. Öncelikle mevcut futbolcularımızın performansını yukarı çekmeliyiz. En büyük transfer bu olacak. Bu oyuncuların kapasitesi bu değil. Hakan Balta mesela olsaydı, sol bek oynayacaktı. Genç Takıma gönderildiği için yazamıyoruzx. Ayrıca De Jong'u da antrenmana çıkması için çağırdım" şeklinde konuştu.
CAROLE'ÜN DURUMUNU SORDUM
Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Terim, "Scout arkadaşlarımız ve yönetim çalışmış, listeleri var. Hep berabere oturacağız, bakacağız. Eğer özellikle sol beke bir takviye yapamazsak Carole'ün durumunu sordum. Açılmadan fazla, eksikleri bilerek bir başkan, yönetim ve teknik heyetiz. Bir liste hazırlayacağız ama gerek derbilerde ve gerek diğer maçlarda, Galatasaray'ın herkesin istediği anlayışla oynamasını sağlayacağız. Eksikleri beraber konuşacağız. Derbiyi kimse kaybetmek istemez ama bu bazen olmuyor. Kaybederken bile o kazanma reaksiyonunu göstermek önemli. Galatasaray camiası, 'Kaybettik ama formanın hakkını verdiler, biz bununla gurur duyuyoruz' demeli" dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın