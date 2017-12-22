HAKAN BALTA VE DE JONG GERİ DÖNDÜ

CAROLE'ÜN DURUMUNU SORDUM

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Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takım ile ilgili ilk tespitlerini anlattı. Galatasaray'ın sol ayaklı sol bekinin olmadığını ifade eden Terim, "Sol bekimiz yok" dedi.Ters ayaklı bir futbolcuyu sol bekte oynatmak zorunda olacağını ifade eden Terim, "19-20 kişiyiz, eksiğimiz var. Sol bekimiz yok. Sol ayaklı sol bekimiz yok. var olan da ameliyat oldu. Kadromuzdan birini sol beke koyacağız. Sol ayaklı olmayan bir futbolcuyu hiç sola koymadım am ilk defa sanırımbunu yaşaycağız.Bucaspor maçına kadar bazı arkadaşları erken tatile yollayabiliriz. Bazı arkadaşların mental yorgunlukları var gibi görünüyor" dedi.Yapacakları en büyük transferin oyuncuların performansını arttırmak olduğunu vurgulayan Terim, "Başkanımızla şeffaf bir şekilde ilerleyeceğiz. Acil şekilde bir rapor hazırlayacağız. Yapabileceklerimizi yönetimle paylaşacağız.Bu oyuncuların kapasitesi bu değil. Hakan Balta mesela olsaydı, sol bek oynayacaktı. Genç Takıma gönderildiği için yazamıyoruzx. Ayrıca De Jong'u da antrenmana çıkması için çağırdım" şeklinde konuştu.Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Terim, "Scout arkadaşlarımız ve yönetim çalışmış, listeleri var. Hep berabere oturacağız, bakacağız. Eğer özellikle sol beke bir takviye yapamazsakBir liste hazırlayacağız ama gerek derbilerde ve gerek diğer maçlarda, Galatasaray'ın herkesin istediği anlayışla oynamasını sağlayacağız. Eksikleri beraber konuşacağız. Derbiyi kimse kaybetmek istemez ama bu bazen olmuyor. Kaybederken bile o kazanma reaksiyonunu göstermek önemli. Galatasaray camiası, 'Kaybettik ama formanın hakkını verdiler, biz bununla gurur duyuyoruz' demeli" dedi.