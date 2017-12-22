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Fatih Terim, Galatasaray'daki rüyasını açıkladı; Şampiyonlar Ligi kupası

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübe yeniden dönmesinin bazı hedefleri de beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim, Galatasaray'daki rüyasını açıkladı; Şampiyonlar Ligi kupası
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22 Aralık 2017 16:53
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübe yeniden dönmesinin bazı hedefleri de beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Galasaray'da Şampiyonlar Ligi hariç tüm kupaları kazanan Fatih Terim, "Eksik bir şey var, benim de rüyam bu" dedi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu işaret etti.

GİT DİYORLAR GİDİYORUZ, GEL DİYORLAR GELİYORUZ

Galatasaray'a gelerek bir meydan okumanın da altına imza attığını ifade eden Terim, "Bu bir meydan okuma ama Galatasaray benim için takımdan öte bir duygu. Bir takım geldi, teklif yaptı değil. Galatasaray benden görev istediği zaman, ben hiçbir zaman kaçmadım. Kariyerimi riske attım ama kariyerimi Galatasaray'da yaptım. Kazandığım yerde kaybetmek beni üzmez. Karakterimde isyan var. Devre arası hiç takım almadım ama ihtiyacı varsa son maç da olur. Yarın yine gideriz, yine geliriz. Zaten 'Git' diyorlar gidiyoruz, 'Gel' diyorlar geliyoruz. Benim de kendime göre hayallerim var. Eksik olan bir şey var. Kolay olmadığını biliyorum. Büyük işer yapıyoruz. Olmaz denen şeyleri yaptık, belki benim de bu olmuş olabilir. Allah yardımcımız olsun. Belki de Allah söyletti" dedi.
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