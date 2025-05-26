Haber Tarihi: 26 Mayıs 2025 14:11 - Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 14:11

Galatasaray EuroLeague'i Kazandı mı?

Türk sporunun köklü kulüplerinden Galatasaray, futbol başta olmak üzere birçok spor dalında önemli başarılara imza attı. Basketbol da bu branşlardan biridir ve Galatasaray basketbol takımı, hem yurt içinde hem de Avrupa'da adından söz ettirmiştir. Peki, Galatasaray EuroLeague'i kazandı mı?

Galatasaray EuroLeague'i Kazandı mı?
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Galatasaray basketbol takımı, tarihinde birçok önemli başarıya imza atmış olsa da, EuroLeague şampiyonluğu henüz kazanamamıştır.

Galatasaray'ın Avrupa basketbolunda EuroLeague şampiyonluğu olmasa da, farklı kulvarlarda önemli kupalar kazanmıştır. Bu başarıların en önemlisi 2016 yılında kazandığı EuroCup şampiyonluğudur. Ergin Ataman yönetimindeki Galatasaray Odeabank, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan tarihi finalde Strasbourg'u mağlup ederek EuroCup'ı müzesine götürmüştü.

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