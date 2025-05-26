Galatasaray EuroLeague'i Kazandı mı?

Galatasaray basketbol takımı, tarihinde birçok önemli başarıya imza atmış olsa da, EuroLeague şampiyonluğu henüz kazanamamıştır.



Galatasaray'ın Avrupa basketbolunda EuroLeague şampiyonluğu olmasa da, farklı kulvarlarda önemli kupalar kazanmıştır. Bu başarıların en önemlisi 2016 yılında kazandığı EuroCup şampiyonluğudur. Ergin Ataman yönetimindeki Galatasaray Odeabank, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan tarihi finalde Strasbourg'u mağlup ederek EuroCup'ı müzesine götürmüştü.

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