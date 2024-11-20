Galatasaray'dan Yunus için imza hamlesi!

Galatasaray, milli aranın ardından yeni sözleşme için Yunus Akgün ile masaya oturacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Yunus için imza hamlesi!
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20 Kasım 2024 12:08
Galatasaray, bu sezonki performansıyla dikkat çeken Yunus Akgün için harekete geçiyor.

MASAYA OTURULACAK

TRT Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılılar, milli aranın tamamlanmasının ardından 24 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme için masaya oturacak.

Galatasaray'dan senelik 17 Milyon TL maaş alan Yunus Akgün'ün yeni sözleşmeyle birlikte ciddi bir zam alması da bekleniyor.

Galatasaray'da bu sezon 16 maçta sahaya çıkan genç futbolcu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

MEVCUT SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Yunus Akgün'ün Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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