Galatasaray'dan Yunus için imza hamlesi!

Galatasaray, bu sezonki performansıyla dikkat çeken Yunus Akgün için harekete geçiyor.
MASAYA OTURULACAK
TRT Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılılar, milli aranın tamamlanmasının ardından 24 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme için masaya oturacak.
Galatasaray'dan senelik 17 Milyon TL maaş alan Yunus Akgün'ün yeni sözleşmeyle birlikte ciddi bir zam alması da bekleniyor.
Galatasaray'da bu sezon 16 maçta sahaya çıkan genç futbolcu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
MEVCUT SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Yunus Akgün'ün Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
MASAYA OTURULACAK
TRT Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılılar, milli aranın tamamlanmasının ardından 24 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme için masaya oturacak.
Galatasaray'dan senelik 17 Milyon TL maaş alan Yunus Akgün'ün yeni sözleşmeyle birlikte ciddi bir zam alması da bekleniyor.
Galatasaray'da bu sezon 16 maçta sahaya çıkan genç futbolcu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
MEVCUT SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Yunus Akgün'ün Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.