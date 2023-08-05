Galatasaray'da Yunus Akgün'e teklif yağmuru

Yunus Akgün, Galatasaray'da sergilediği performansla henüz beklentileri karşılayamamış olsa da Avrupa'dan ekiplerin kendisine olan ilgisi sürüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Yunus Akgün'e teklif yağmuru
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05 Ağustos 2023 11:54
Galatasaray'da bir türlü beklentileri karşılayamayan Yunus Akgün, buna rağmen Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

23 yaşındaki futbolcuya, Fransa 1. Lig ekiplerinden Nantes'ın ardından Bordeaux'nun da talip olduğu ileri sürüldü.

Galatasaray Yönetimi, Yunus için 8-9 milyon Euro civarında gelecek transfer tekliflerine oldukça sıcak bakıyor. 



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