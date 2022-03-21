Galatasaray'da Morutan yine sınıfta kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya talihsiz biçimde elenen Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Teknik direktör Domenech Torrent yoğun maç trafiğinden dolayı kadroda rotasyona gitti. Gomis'le öne geçen sarı-kırmızılı takım bu üstünlüğünü muhafaza edemedi ve karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.



MORUTAN SINIFTA KALDI



Yaz transfer döneminde büyük umutlarla alınan Morutan, Gaziantep deplasmanında bulduğu şansı iyi değerlendiremedi. Rumen oyuncu isteksiz halleriyle adeta saç baş yoldururken, kötü performansı rakamlara da yansıdı. 3-1 kaybedilen mücadelede 29 kez topla buluşan ve en az 60 dakika forma giyen isimler arasında bu alanda son sırada yer alan Morutan, 12 kez pas denemesinde ise %83,3 isabet oranı sağladı.



3 ŞUTU KALEYİ BULMADI



Bir orta açan fakat bunda isabeti yakalayamayan sarı-kırmızılı futbolcunun 3 şut denemesi ise kaleyi bulmadı. Hücum kadar oyunun savunma kısmında da sınıfta kaldı. 22 yaşındaki oyuncu girdiği 10 ikili mücadelenin sadece 4'ünü kazanabildi. Büyük beklentilerle transfer edilen Morutan için Steaua Bükreş kulübüne 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti.









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