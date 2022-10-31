Galatasaray'da bu sezon Kerem Aktürkoğlu, ortaya koyduğu futbolla hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri oldu. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 12 maçta 3 gol ve bir asistlik performans sergilerken vasatı aşamadı. Milli futbolcunun, Beşiktaş derbisinde yeniden kulübüye çekileceği öğrenildi. Kerem'in yerine ise Barış Alper Yılmaz'ın oynaması için hazırlıkların yapıldığı bilgisine ulaşıldı.



HÜCUMDA TEK DEĞİŞİKLİK



Cim Bom'da, Beşiktaş derbisinde Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Barış Alper'in şans bulması beklenirken, hücum hattında başka bir değişiklik yapılmayacağı bildirildi. Orta alanın merkezinde Sergio Oliviera ile Lucas Torreira, önlerinde Mertens, Mata ve Barış'ın oynaması hedefleniyor. Hücumda ise yine Mauro Icardi olacak.



