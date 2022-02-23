Galatasaray'da büyük gün! Burak Elmas açıklayacak

Galatasaray'da tüm gözler saat 18.00'de üyelere online ortamda seslenecek olan Başkan Burak Elmas'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Başkan Burak Elmas 1000 üyenin katılacağı dijital toplantıda önceki dönemlerde menajerlere ödenen fahiş ücretleri tek tek açıklayacak. Milyonlarca Euro'nun haksız yere menajerlik yapmayan kişilere dahi ödendiği öne sürülüyor.



MENAJERLERE ÖDENEN YÜKSEK RAKAMLAR

İddialara göre Elmas'ın açıklamalarından sonra adeta tufan kopacak. Özellikle geçmiş yönetim döneminde, menajerlere çok yüksek miktarlarda ödemeler yapıldığı ve rakamların büyük ses getireceği belirtiliyor.



İSMİ GEÇEN FUTBOLCULAR

Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar'ın geçtiğimiz sezon başında Olympiakos'tan bedelsiz olarak transfer ettiği Omar Elabdellaoui için yaklaşık 2.5 milyon Euro menajerlik ücreti ödediği öne sürülüyor. Ayrıca Henry Onyekuru ve Emre Kılınç'ın transferleri için William D'Avila'ya ödenen paranın da yaklaşık 1.5 milyon Euro olduğu iddialar arasında. Yine Konstantinos Mitroglou ve Ryan Donk'un menajerlerinde de çok yüksek ödemeler yaptığı belirtiliyor.



Galatasaray'ın geçmiş yönetim döneminde toplam menajerlik giderinin 28 milyon Euro olduğu da ifade ediliyor. Ortaya çıkan tüm bu iddialar nedeniyle Başkan Burak Elmas'ın üyelere yapacağı toplantı çok büyük bir merakla bekleniyor.













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