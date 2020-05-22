Galatasaray, Belhanda'nın menajerini çağırdı

Younes Belhanda'nın menajeri William D'Avila, Faslı oyuncuya Monaco'nun talip olduğunu açıkladı. Galatasaray bunun üzerine Belhanda'nın menajerini, uçuş yasaklarının bitmesinin ardından konuyu görüşmek üzere İstanbul'a çağırdı.

Haber; Sabah
Galatasaray, Belhanda'nın menajerini çağırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mayıs 2020 08:33
Galatasaray'da gelecek sezon takımda düşünülmeyen ve kontratının son sezonuna girecek olan Younes Belhanda için çare aranıyor.

Menajeri William D'Avila, Faslı oyuncuya Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra Monaco'nun da talip olduğunu açıklarken yönetim de konuyu görüşmek için D'Avila'yı uçuş yasaklarının bitmesinin ardından İstanbul'a çağırdı.

Salgın döneminin ardından yapılacak görüşmede yönetim, oyuncu için ciddi tekliflerin masaya koyulmasını isteyecek. Yıllık 3 milyon 350 bin Euro alan oyuncuyu düşük bir bedelle bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılar bunu menajerine de direkt olarak iletecek.

5 milyon Euro'luk bir gelir bekleyen Aslan, ayrıca Belhanda'nın gelecek yıl alacağı yüksek garanti ücretten de kurtulmayı hesaplıyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için