Haber Tarihi: 10 Kasım 2023 13:27 - Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 13:27

Galatasaray - Bayern Münih maçı tekrarlanacak mı? Galatasaray maçı tekrar oynanacak mı?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçının hakemleri için UEFA'ya şikayette bulunmaya hazırlanıyor. Peki, Galatasaray - Bayern Münih maçı tekrarlanacak mı? Galatasaray maçı tekrar oynanacak mı?

Galatasaray - Bayern Münih maçı tekrarlanacak mı? Galatasaray maçı tekrar oynanacak mı?
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Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk takımı Galatasaray, Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Galatasaray - Bayern Münih maçı tekrarlanacak mı? Galatasaray maçı tekrar oynanacak mı?
Devler Ligi'ndeki Bayern Münih maçının hakemlerinin verdiği kararlardan rahatsız olan Galatasaray, maçın ardından harekete geçti. Hakem performanslarını eleştiren yönetim bu konuda adım atacak.

UEFA'YA BAŞVURU

Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih maçının hakemi Antonio Nobre ve VAR'daki hakemlerini UEFA'ya şikayet edecek.

Teknik direktör Okan Buruk'un maç boyunca birçok pozisyonda Nobre'ye tepki gösterdiği anlar ekranlara yansımıştı.

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