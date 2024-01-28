Galatasaray-Bayern Münih hazırlık maçı ne zaman? 2024

Sosyal medya hesabından Boey'in Bayern formalı fotoğrafını yayımlayan Alman kulübü, resmi internet sitesinden ise Fransız futbolcu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.



Galatasaray, Sacha Boey'un transferi için 30+5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle anlaşmaya varıldığını açıkladı.



Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama ise şöyle:



"Profesyonel Futbolcumuz Sacha Boey'nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 Euro olup FC Bayern München AG, Şirketimize net 5.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.



Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir.



Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın %50'sini Şirketimize ödeyecektir."



"Hayalimi gerçekleştirdim"



Fransız futbolcu Sacha Boey, Galatasaray'dan Almanya ekibi Bayern Münih'e transfer olarak hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.



Bayern Münih'in kulüp televizyonuna açıklamada bulunan Boey, "Çok heyecanlıyım. Heyecandan uyuyamadım. Şu anda buradayım. Hayalimi gerçekleştirdim. Yeni takımımda böylesine harika oyuncularla oynamak için sabırsızlanıyorum. Hücuma çıkmayı seven bir oyuncuyum. Hızlıyım ve hücum kadar savunma yapmayı da seviyorum. Bayern Münih iyi bir takıma sahip. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçların zor olacağını biliyorduk çünkü çok tehlikeli bir ekip. Tarihi başarılarla dolu efsane bir kulüp. Böyle bir kulüp için oynamak benim için büyük onur." ifadelerini kullandı.



Transferi değerlendiren Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund ise "Kadromuza kattığımız için mutluyuz. Sacha ikili mücadelelerde ve fiziksel olarak çok güçlü. Tarzının bize uyum sağlayacağı konusunda eminim. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynadığımız iki maçta onu fark ettik. İki maçta da çok iyiydi. Sonra onu takip etmeyi sürdürdük. Yüreği ve büyük tutkuyla oynayan, taraftarların çok sevdiği bir oyuncu. Bunu Galatasaray ile yaptığımız maçlarda da gördük." şeklinde konuştu.



Galatasaray-Bayern Münih hazırlık maçı ne zaman?



Galatasaray-Bayern Münih hazırlık maçının tarihi ve yeri henüz açıklanmadı.



Haber ile daha fazlasına ulaşın: