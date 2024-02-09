Haber Tarihi: 09 Şubat 2024 18:13 - Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 18:13

Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? 2024

Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğu sporseverler tarafından takip ediliyor. Milyonlarca futbolseverin yakından takip ettiği Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Peki, GS - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? 2024
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'i konuk etmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile karşılaşacağı haftada puan kaybetmek istemeyen sarı kırmızılılar, taraftarı önünde kazanmayı hedefliyor. Galatasaray - Başakşehir maçını Cihan Aydın yönetecek. Galatasaray, hafta içi kupada Bandırmaspor karşısında oynadığı karşılaşmada galip gelerek moral depoladı. Sarı kırmızılı taraftarlar, Başakşehir karşılaşmasının başlangıç saatini ve hangi kanaldan ekranlara geleceğini araştırıyor. Peki Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray - Başakşehir karşılaşmasına ilişkin bilgiler…

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Başakşehir maçıyla devam ediyor. 25. haftada Galatasaray Rams Park'ta Başakşehir'i ağırlayacak.

Galatasaray Başakşehir mücadelesi 10 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

TFF tarafından yapılan açıklamada Galatasaray-RAMS Başakşehir karşılaşmasını Cihan Aydın'ın yöneteceğini duyurdu.

İLK YARI OYNANAN MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Zirve takibini sürdüren Galatasaray ise haftaya Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada giriyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Ömer Ali Şahiner ve Dimitris Pelkas'ın bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

GALATASARAY SON DURUM

Galatasaray bu sezon Fenerbahçe ile beraber ligin en fazla gol atan ve an az gol yiyen takımı olarak dikkat çekiyor.

Okan Buruk ve öğrencileri 24 karşılaşmada sadece 1 kez sahadan mağlubiyet ile ayrıldı. Rakip fileleri 50 kez sarsan Galatasaray kalesinde ise sadece 14 gol gördü.

Galatasaray son olarak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor'u 4-2 mağlup etti.

BAŞAKŞEHİR SON DURUM

Bu sezona istediği gibi başlangıç yapamayan Başakşehir, alacağı peş peşe galibiyetlerle puan sıralamasında daha yükseklere tırmanmayı hedefliyor. Başakşehir bu sezon rakip filelere 31 gol atarken kalesinde ise 28 gol gördü. Başakşehir topladığı 33 puanla 8. sırada bulunuyor.
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