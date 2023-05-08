Haber Tarihi: 08 Mayıs 2023 22:06 - Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 22:06

Galatasaray Başakşehir maç sonucu 1-0 - GS MAÇ ÖZETİ İZLE

SON DAKİKA: Galatasaray Başakşehir maç sonucu 1-0 | Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi. Bu sonucun ardından Galatasaray ile takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'la arasındaki puan farkı 5'e yükseldi.

Galatasaray Başakşehir maç sonucu 1-0 - GS MAÇ ÖZETİ İZLE
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Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor. Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak maçta, Başakşehir avantajlı bir konumda. Turuncu-lacivertli ekip, ligde 5. sırada yer alıyor ve son Ziraat Türkiye Kupası maçında da başarılı bir sonuç elde etti. Peki Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Galatasaray Başakşehir maç sonucu 1-0

98'   Oyun Başakşehir yarı alanında sıkışmış durumda.
97'   Galatasaray, Başakşehir'in baskı kurmasına son bölümde izin vermiyor.
96'   Soldan kullanılan köşe vuruşunu Caner ortaladı. Savunma araya girdi. Dönen topa Adnan Januzaj vurdu. Top yandan auta gitti.
95' Kazımcan çıktı. Leo Dubois oyunda.
95'   Adnan Januzaj'ın sol ayağıyla arka direğe gönderdiği topu Boey kornere çeldi.
94'   Barış Alper'in sol ayağıyla ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı.
93'   Abdülkerim'in tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.
92'   Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı bir sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.
91'   Maçın sonuna 6 dakika uzatma ilave edildi.
90'   Sağdan kazanılan köşe vuruşunu Fredrik Midtsjö ortaladı. Savunma topu karşıladı. Dönen topa Kazımcan vurdu ama top üstten auta gitti.
89'   Artık son anlar. Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü devam ediyor.
88'   Caner Erkin'in arka direğe gönderdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.
87' Galatasaray'da Barış Alper ile Kaan Ayhan oyuna girdi. Kerem ve Rashica çıktı.
86'   Galatasaray savunması bu bölümde geri çekildi. Başakşehir yükleniyor.
85'   Milot Rashica, savunma arkasına sarkan Fredrik Midtsjö'yü düşündü ama top hızlı.
84'   Sağdan ceza sahasına gönderilen topa Icardi yükseldi ama savunma topu karşıladı. Dönen topu Torreira yeniden Icardi'ye bıraktı ama Arjantinli yıldız topu kaybetti.
83'   Caner'in uzun tacında Okaka topa hareketlendi ama Galatasaray savunması topu karşıladı.
82'   Galatasaray oyuncu değişikliklerinden sonra oyunun kontrolünü yeniden eline aldı.
81'   Kerem yine korneri kullandı. Yine Abdülkerim vurdu. Bu kez de savunma topu çizgiden çıkardı.
80'   Galatasaray'ın soldan kazandığı köşe vuruşunu Kerem ortaladı. Abdülkerim'in vuruşu önce savunmaya, sonra direğe çarpıp kornere çıktı.
79'   Berkay Özcan'ın soldan ceza sahasına gönderdiği topu Nelsson son anda uzaklaştırdı.
78'   Kerem'in harika pasında topla buluşan Zaniolo istediği vuruşu yapamadı.
77'   Lucas Torreira'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta gitti.
76'   Maçta artık son anlara doğru ilerliyoruz. Galatasaray'ın üstünlüğü sürüyor.
75'   Galatasaray yeniden oyunun kontrolünü eline almak istiyor. Başakşehir'in baskısı var.
74' Galatasaray'da Mertens ve Sergio Oliveira oyundan çıktı. Fredrik Midtsjö ve Zaniolo oyuna girdi.
73'   Kerem ceza sahasındaki Icardi'ye topu atmak istedi ama Arjantinli oyuncu ile anlaşamadı.
72'   Nef Stadı'nda yoğun bir uğultu var. Galatasaray taraftarı desteğini sürdürüyor.
71'   Orta alanda Mertens, Caner'e faul yaptı. Top Başakşehir'de.
70'   Caner Erkin'in soldan ceza sahasına yaptığı orta Fernando Muslera'da kaldı.
69'   Başakşehir'in maçta 4'ü isabetli 5 şutu bulunuyor.
68'   Milot Rashica, rakibinden sıyrılıp Icardi'yi savunma arkasına sarkıtmak istedi ama Touba son anda araya girdi.
67'   Başakşehir'de Lucas Lima ve Biglia oyundan çıktı. Berkay ve Caner oyunda.
66'   Rashica'nın ortasında Icardi topu indirdi ama o bölgede hiçbir arkadaşı yok.
65'   Top Başakşehirli futbolcuların ayağına geldiğinde yoğun bir ıslık sesi yükseliyor.
64'   Başakşehir beraberlik golü için yükleniyor. Galatasaray geriye çekildi.
63'   Soldan kazanılan köşe vuruşunu Deniz ortaladı. Mahmut'un vuruşu direk dibinden dışarı gitti.
62'   Lucas Biglia'nın saha içinde tedavisi yapıldı. Oyun kaldığı yerden devam ediyor.
61' Galatasaray'da Lucas Torreira, Biglia'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
60'   Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Muslera son anda kornere çeldi.
59'   Soldan kazanılan köşe vuruşunu Kerem ortaladı. Top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
58'   Galatasaray bu bölümde Kazımcan'ın bulunduğu kanattan rakip kaleye gitmek istiyor.
57'   Galatasaray'ın maçta yüzde 65'e 35 topla oynama üstünlüğü var.
56' Danijel Aleksic oyundan çıktı. Adnan Januzaj sahada.
55'   Galatasaray bu bölümde biraz daha dikkatli oynuyor.
54'   Serdar Gürler rakibinden sıyrılıp Joao Figueiredo'yu gördü ama savunma topu karşıladı.
53'   Orta alanda karşılıklı top kayıpları oluyor. Tempo biraz düşük.
52'   Okan Buruk ve Emre Belözoğlu oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor.
51'   Nelsson'un pasında Rashica, son çizgiye indi ama topu oyun alanında tutamadı.
50'   Ahmed Touba, soldan hareketlenen Serdar'ı düşündü ama top hızlı, aut.
49'   Danijel Aleksic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta gitti.
48'   Kerem'in yerden ortasına savunmada Ahmed Touba kritik bir müdahalede bulundu.
48'   Galatasaray ilk yarıda tam 13 şut imkanı buldu. Bu sezon Kazımcan ve Abdülkerim dışındaki tüm oyuncular kaleyi yokladı.
47'   Başakşehir ikinci yarı etkili olmaya çalışıyor.
46'   Mücadelenin ikinci yarısı başladı.
45'   Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
45'   Penaltı pozisyonunda topun başına geçen Icardi, kaleci topu ayrı köşelere gönderdi.
45' GOL Galatasaray Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
45'   PENALTI! Halil Umut Meler pozisyonu inceledi ve beyaz noktayı gösterdi. Galatasaray penaltı kullanacak.
45'   Sergio Oliveira'nın soldan ortaladığı topu Ömer Ali karşıladı. Galatasaraylı oyuncular penaltı bekliyor. Halil Umut Meler monitöre gitti.
45'   Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunu Muslera yumruklarıyla uzaklaştırdı.
45'   Serdar Gürler, son çizgiye inen Joao Figueiredo'yu düşündü. Abdülkerim kornere çeldi.
45'   Lucas Torreira'nın uzun topuna Kerem hareketlendi ama ofsayt!
45'   Galatasaray kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
45'   İlk yarının sonuna en az 6 dakika ilave edildi.
44'   Başakşehir'in maçta sadece 2 isabetli şutu var.
43'   Kerem'in savunma arkasına gönderdiği topa Icardi hareketlendi ama iyi kontrol edemedi. Yerde kalan Icardi penaltı beklese de oyun devam etti.
42'   Ömer Ali Şahiner'in tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.
41'   Galatasaray'ın soldan kazandığı köşe vuruşunu Kerem ortaladı. Ömer Ali topu karşıladı. Ömer Ali yüzüne gelen top sonrası sakatlık yaşadı. Sağlık görevlileri oyun alanında.
40'   Sacha Boey, bu kartla cezalı duruma düştü ve İstanbulspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
39' Galatasaray'da Sacha Boey, Serdar'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
38'   Soldan Kazımcan uzun bir taç atışıyla Icardi'yi ceza sahası içinde topla buluşturmak istedi ama kaleci Muhammed topu aldı.
37'   Bu bölümde tempo biraz düştü.
36'   Orta alanda Oliveira ve Biglia bir sakatlık geçirdi. İki oyuncu da ayağa kalktı.
35'   Ali Sami Yen Stadı'nda yoğun bir taraftar desteği var.
34'   Torreira'nın pasında Mertens topuğuyla Kerem'i savunma arkasına kaçırmak istedi ama savunmada müdahale geldi.
33'   Orta alanda Kazımcan, Deniz Türüç'ü düşürdü. Top Başakşehir'de.
32'   Galatasaray'ın baskısı sürüyor. Başakşehir geriden kazandığı toplarla etkili olmaya çalışıyor.
31'   Mertens'in arka direğe gönderdiği topu Kerem çaprazdan kaleye gönderdi. Yerden giden top kaleci Muhammed'de kaldı.
30'   Serdar Gürler'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Muslera'da kaldı.
29'   Sacha Boey'in sağdan yaptığı ortaya kerem kafayı vurdu ama top kaleci Muhammed Şengezer'in ellerinde kaldı.
28'   Danijel Aleksic'in son çizgide içeri çevirdiği top Abdülkerim'den sekti ve Muslera'da kaldı.
28'   Galatasaray'ın maçta 2'si isabetli 9 şutu bulunuyor.
27'   Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
26'   Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Muslera kornere çeldi.
25'   Galatasaray yüzde 77'ye 23 topla oynama üstünlüğüyle oynuyor.
24'   Galatasaray orta alanda kapanan savunmayı açmak adına hazırlık paslarını sürdürüyor.
23'   Serdar Gürler, orta alanda sakatlık geçirdi. Sağlık görevlileri oyun alanına geldi. Oyuncunun tedavisinin ardından maç kaldığı yerden devam etti.
22'   Galatasaray net fırsatlar yakalasa da henüz golü bulamadı.
21'   Sağdan kazanılan köşe vuruşunu Kerem ortaladı. Savunma topu karşıladı. Dönen topa Rashica vurdu ama savunma yine dikkatli.
20'   İlk 20 dakika 0-0 eşitlikle sona erdi.
19'   Sağ kanatta Deniz Türüç rakibini ekarte edip son çizgiye indi. Ceza sahasına çevirdiği top kaleci Muslera'da kaldı.
18'   Kazımcan'ın soldan ceza sahasına gönderdiği topu Rashica'dan önce kaleci aldı.
17'   Orta alanda Joao Figueiredo hafif bir sakatlık geçirdi. Ciddi bir durumu yok.
16'   Soldan kazanılan köşe vuruşunu Kerem ön direğe ortaladı. Icardi'nin vuruşu üstten dışarı gitti.
15'   Başakşehir'de Deniz Türüç sağ kanattan ceza sahasına girmek isterken Halil Umut Meler rakibine faul yaptığını işaret etti.
14'   NET FIRSAT! Icardi'nin arka direğe çevirdiği topa kale önünde Torreira vurdu. Top savunmadan döndü.
13'   Mertens, sol çapraz ceza sahasına iyi bir orta kesti. Savunma bu topu çok iyi karşıladı.
12'   Paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Kazımcan topu ceza sahasına göndermek istedi ama meşin yuvarlak oyun alanının dışına gitti.
11'   Bu pozisyon için Biglia'ya sarı kart çıktı.
10'   Pozisyon sonrası iki oyuncu sakatlık yaşadı. sağlık görevlileri oyun alanında.
9'   Orta alanda Biglia, Kerem'e sert bir müdahalede bulundu. Galatasaray faul kullanacak.
8'   Galatasaray maça hızlı başladı. Başakşehir tamamen savunmaya çekilmiş durumda.
7'   Kerem'in ceza sahasına gönderdiği top Icardi için hızlı.
6'   Çıkarken kaptırılan topta Deniz rakip yarı alana gitmek istedi ama Kazımcan izin vermedi.
5'   Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Mertens ortaladı. Nelsson'un vuruşu üstten dışarı gitti.
4'   KAÇTI! Kerem'in savunma arkasına attığı topu Muhammed karşıladı. Dönen topa Mertens vurdu savunma çizgi üzerinde topu çıkardı. Korner.
3'   Orta alanda Deniz Türüç, Mertens'in müdahalesiyle yerde kaldı. Faul.
2'   Galatasaray kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
1'   Maç başladı. İki takıma da başarılar.
M.Ö.   İstiklal Marşımız okundu. Maç kısa süre içinde başlayacak.
M.Ö.   Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Touba, Duarte, Lima, Biglia, Mahmut, Serdar, Aleksic, Deniz, Figueiredo.
M.Ö.   Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.
M.Ö.   Sahasındaki son 14 maçta 35 GOL atan Galatasaray, kalesinde ise 14 GOL gördü.
M.Ö.   Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 14 maçta rakiplerine mağlup olmadı. Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
M.Ö.   Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son iki maçında galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan ve Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, 5 puan kaybetti.
M.Ö.   İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.
M.Ö.   Medipol Başakşehir ise ligde oynadığı 30 maçın 15'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 9'unda mağlup oldu. 51 puanı bulunan turuncu-lacivertli ekip, 5. sırada yer alıyor.
M.Ö.   Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
M.Ö.   Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
M.Ö.   Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın canlı anlatımında her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte olacağız.



GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Başakşehir maçı 8 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Icardi

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Edgar, Duarte, Lima, Biglia, Mahmut, Serdar, Aleksic, Deniz, Figueiredo

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI KANALDA?

Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Galatasaray - Başakşehir maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Medipol Başakşehir ise ligde oynadığı 30 maçın 15'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 9'unda mağlup oldu. 51 puanı bulunan turuncu-lacivertli ekip, 5. sırada yer alıyor.


İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.

Son iki maçta 5 puan kaybetti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son iki maçında galibiyet elde edemedi.

Bu maçlarda VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan ve Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, 5 puan kaybetti.

Sahasında 14 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 14 maçta rakiplerine mağlup olmadı.

Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Sahasındaki son 14 maçta 35 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.

Beş futbolcu kart ceza sınırında

Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Milot Rashica, yarın kart görmeleri durumunda ligin 34. haftasındaki İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR CEPHESİ

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek avantaj elde eden Başakşehir, ligde de haftaya 5. sırada giriyor.

Galatasaray ise ligdeki son maçında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olmasına rağmen liderliğini sürdürüyor.

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezaları sona eren Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir, bu mücadelede forma giyebilecek.

Sakatlıkları bulunan Eden Karzev ile Patryk Szysz ise takımdaki yerlerini alamayacak.

Altı oyuncu kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Leo Duarte, Serdar Gürler, Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Stefano Okaka ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu 6 futbolcu, kart görmeleri durumunda 34. haftada oynanacak HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasında görev yapamayacak.

Galatasaray ile Başakşehir 30. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 30. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 29 maçtan 14'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 51 golüne, Medipol Başakşehir 36 golle cevap verdi.

Galatasaray'ın sahasındaki maçlar

Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 14 kez konuk etti.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 7'sini kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.

Sahasındaki müsabakalarda 28 gol atan Galatasaray, kalesinde 14 gol gördü.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini bu sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta 7-0'lık sonuçla aldı.

Meddipol Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, ev sahibi olduğu maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da 4-0 mağlup etti.

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