Galatasaray Başakşehir maç sonucu 1-0 - GS MAÇ ÖZETİ İZLE

|98'
|Oyun Başakşehir yarı alanında sıkışmış durumda.
|97'
|Galatasaray, Başakşehir'in baskı kurmasına son bölümde izin vermiyor.
|96'
|Soldan kullanılan köşe vuruşunu Caner ortaladı. Savunma araya girdi. Dönen topa Adnan Januzaj vurdu. Top yandan auta gitti.
|95'
|Kazımcan çıktı. Leo Dubois oyunda.
|95'
|Adnan Januzaj'ın sol ayağıyla arka direğe gönderdiği topu Boey kornere çeldi.
|94'
|Barış Alper'in sol ayağıyla ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı.
|93'
|Abdülkerim'in tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.
|92'
|Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı bir sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.
|91'
|Maçın sonuna 6 dakika uzatma ilave edildi.
|90'
|Sağdan kazanılan köşe vuruşunu Fredrik Midtsjö ortaladı. Savunma topu karşıladı. Dönen topa Kazımcan vurdu ama top üstten auta gitti.
|89'
|Artık son anlar. Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü devam ediyor.
|88'
|Caner Erkin'in arka direğe gönderdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.
|87'
|Galatasaray'da Barış Alper ile Kaan Ayhan oyuna girdi. Kerem ve Rashica çıktı.
|86'
|Galatasaray savunması bu bölümde geri çekildi. Başakşehir yükleniyor.
|85'
|Milot Rashica, savunma arkasına sarkan Fredrik Midtsjö'yü düşündü ama top hızlı.
|84'
|Sağdan ceza sahasına gönderilen topa Icardi yükseldi ama savunma topu karşıladı. Dönen topu Torreira yeniden Icardi'ye bıraktı ama Arjantinli yıldız topu kaybetti.
|83'
|Caner'in uzun tacında Okaka topa hareketlendi ama Galatasaray savunması topu karşıladı.
|82'
|Galatasaray oyuncu değişikliklerinden sonra oyunun kontrolünü yeniden eline aldı.
|81'
|Kerem yine korneri kullandı. Yine Abdülkerim vurdu. Bu kez de savunma topu çizgiden çıkardı.
|80'
|Galatasaray'ın soldan kazandığı köşe vuruşunu Kerem ortaladı. Abdülkerim'in vuruşu önce savunmaya, sonra direğe çarpıp kornere çıktı.
|79'
|Berkay Özcan'ın soldan ceza sahasına gönderdiği topu Nelsson son anda uzaklaştırdı.
|78'
|Kerem'in harika pasında topla buluşan Zaniolo istediği vuruşu yapamadı.
|77'
|Lucas Torreira'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta gitti.
|76'
|Maçta artık son anlara doğru ilerliyoruz. Galatasaray'ın üstünlüğü sürüyor.
|75'
|Galatasaray yeniden oyunun kontrolünü eline almak istiyor. Başakşehir'in baskısı var.
|74'
|Galatasaray'da Mertens ve Sergio Oliveira oyundan çıktı. Fredrik Midtsjö ve Zaniolo oyuna girdi.
|73'
|Kerem ceza sahasındaki Icardi'ye topu atmak istedi ama Arjantinli oyuncu ile anlaşamadı.
|72'
|Nef Stadı'nda yoğun bir uğultu var. Galatasaray taraftarı desteğini sürdürüyor.
|71'
|Orta alanda Mertens, Caner'e faul yaptı. Top Başakşehir'de.
|70'
|Caner Erkin'in soldan ceza sahasına yaptığı orta Fernando Muslera'da kaldı.
|69'
|Başakşehir'in maçta 4'ü isabetli 5 şutu bulunuyor.
|68'
|Milot Rashica, rakibinden sıyrılıp Icardi'yi savunma arkasına sarkıtmak istedi ama Touba son anda araya girdi.
|67'
|Başakşehir'de Lucas Lima ve Biglia oyundan çıktı. Berkay ve Caner oyunda.
|66'
|Rashica'nın ortasında Icardi topu indirdi ama o bölgede hiçbir arkadaşı yok.
|65'
|Top Başakşehirli futbolcuların ayağına geldiğinde yoğun bir ıslık sesi yükseliyor.
|64'
|Başakşehir beraberlik golü için yükleniyor. Galatasaray geriye çekildi.
|63'
|Soldan kazanılan köşe vuruşunu Deniz ortaladı. Mahmut'un vuruşu direk dibinden dışarı gitti.
|62'
|Lucas Biglia'nın saha içinde tedavisi yapıldı. Oyun kaldığı yerden devam ediyor.
|61'
|Galatasaray'da Lucas Torreira, Biglia'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
|60'
|Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Muslera son anda kornere çeldi.
|59'
|Soldan kazanılan köşe vuruşunu Kerem ortaladı. Top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
|58'
|Galatasaray bu bölümde Kazımcan'ın bulunduğu kanattan rakip kaleye gitmek istiyor.
|57'
|Galatasaray'ın maçta yüzde 65'e 35 topla oynama üstünlüğü var.
|56'
|Danijel Aleksic oyundan çıktı. Adnan Januzaj sahada.
|55'
|Galatasaray bu bölümde biraz daha dikkatli oynuyor.
|54'
|Serdar Gürler rakibinden sıyrılıp Joao Figueiredo'yu gördü ama savunma topu karşıladı.
|53'
|Orta alanda karşılıklı top kayıpları oluyor. Tempo biraz düşük.
|52'
|Okan Buruk ve Emre Belözoğlu oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor.
|51'
|Nelsson'un pasında Rashica, son çizgiye indi ama topu oyun alanında tutamadı.
|50'
|Ahmed Touba, soldan hareketlenen Serdar'ı düşündü ama top hızlı, aut.
|49'
|Danijel Aleksic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta gitti.
|48'
|Kerem'in yerden ortasına savunmada Ahmed Touba kritik bir müdahalede bulundu.
|48'
|Galatasaray ilk yarıda tam 13 şut imkanı buldu. Bu sezon Kazımcan ve Abdülkerim dışındaki tüm oyuncular kaleyi yokladı.
|47'
|Başakşehir ikinci yarı etkili olmaya çalışıyor.
|46'
|Mücadelenin ikinci yarısı başladı.
|45'
|Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
|45'
|Penaltı pozisyonunda topun başına geçen Icardi, kaleci topu ayrı köşelere gönderdi.
|45'
|GOL Galatasaray Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
|45'
|PENALTI! Halil Umut Meler pozisyonu inceledi ve beyaz noktayı gösterdi. Galatasaray penaltı kullanacak.
|45'
|Sergio Oliveira'nın soldan ortaladığı topu Ömer Ali karşıladı. Galatasaraylı oyuncular penaltı bekliyor. Halil Umut Meler monitöre gitti.
|45'
|Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunu Muslera yumruklarıyla uzaklaştırdı.
|45'
|Serdar Gürler, son çizgiye inen Joao Figueiredo'yu düşündü. Abdülkerim kornere çeldi.
|45'
|Lucas Torreira'nın uzun topuna Kerem hareketlendi ama ofsayt!
|45'
|Galatasaray kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
|45'
|İlk yarının sonuna en az 6 dakika ilave edildi.
|44'
|Başakşehir'in maçta sadece 2 isabetli şutu var.
|43'
|Kerem'in savunma arkasına gönderdiği topa Icardi hareketlendi ama iyi kontrol edemedi. Yerde kalan Icardi penaltı beklese de oyun devam etti.
|42'
|Ömer Ali Şahiner'in tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.
|41'
|Galatasaray'ın soldan kazandığı köşe vuruşunu Kerem ortaladı. Ömer Ali topu karşıladı. Ömer Ali yüzüne gelen top sonrası sakatlık yaşadı. Sağlık görevlileri oyun alanında.
|40'
|Sacha Boey, bu kartla cezalı duruma düştü ve İstanbulspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
|39'
|Galatasaray'da Sacha Boey, Serdar'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
|38'
|Soldan Kazımcan uzun bir taç atışıyla Icardi'yi ceza sahası içinde topla buluşturmak istedi ama kaleci Muhammed topu aldı.
|37'
|Bu bölümde tempo biraz düştü.
|36'
|Orta alanda Oliveira ve Biglia bir sakatlık geçirdi. İki oyuncu da ayağa kalktı.
|35'
|Ali Sami Yen Stadı'nda yoğun bir taraftar desteği var.
|34'
|Torreira'nın pasında Mertens topuğuyla Kerem'i savunma arkasına kaçırmak istedi ama savunmada müdahale geldi.
|33'
|Orta alanda Kazımcan, Deniz Türüç'ü düşürdü. Top Başakşehir'de.
|32'
|Galatasaray'ın baskısı sürüyor. Başakşehir geriden kazandığı toplarla etkili olmaya çalışıyor.
|31'
|Mertens'in arka direğe gönderdiği topu Kerem çaprazdan kaleye gönderdi. Yerden giden top kaleci Muhammed'de kaldı.
|30'
|Serdar Gürler'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Muslera'da kaldı.
|29'
|Sacha Boey'in sağdan yaptığı ortaya kerem kafayı vurdu ama top kaleci Muhammed Şengezer'in ellerinde kaldı.
|28'
|Danijel Aleksic'in son çizgide içeri çevirdiği top Abdülkerim'den sekti ve Muslera'da kaldı.
|28'
|Galatasaray'ın maçta 2'si isabetli 9 şutu bulunuyor.
|27'
|Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
|26'
|Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Muslera kornere çeldi.
|25'
|Galatasaray yüzde 77'ye 23 topla oynama üstünlüğüyle oynuyor.
|24'
|Galatasaray orta alanda kapanan savunmayı açmak adına hazırlık paslarını sürdürüyor.
|23'
|Serdar Gürler, orta alanda sakatlık geçirdi. Sağlık görevlileri oyun alanına geldi. Oyuncunun tedavisinin ardından maç kaldığı yerden devam etti.
|22'
|Galatasaray net fırsatlar yakalasa da henüz golü bulamadı.
|21'
|Sağdan kazanılan köşe vuruşunu Kerem ortaladı. Savunma topu karşıladı. Dönen topa Rashica vurdu ama savunma yine dikkatli.
|20'
|İlk 20 dakika 0-0 eşitlikle sona erdi.
|19'
|Sağ kanatta Deniz Türüç rakibini ekarte edip son çizgiye indi. Ceza sahasına çevirdiği top kaleci Muslera'da kaldı.
|18'
|Kazımcan'ın soldan ceza sahasına gönderdiği topu Rashica'dan önce kaleci aldı.
|17'
|Orta alanda Joao Figueiredo hafif bir sakatlık geçirdi. Ciddi bir durumu yok.
|16'
|Soldan kazanılan köşe vuruşunu Kerem ön direğe ortaladı. Icardi'nin vuruşu üstten dışarı gitti.
|15'
|Başakşehir'de Deniz Türüç sağ kanattan ceza sahasına girmek isterken Halil Umut Meler rakibine faul yaptığını işaret etti.
|14'
|NET FIRSAT! Icardi'nin arka direğe çevirdiği topa kale önünde Torreira vurdu. Top savunmadan döndü.
|13'
|Mertens, sol çapraz ceza sahasına iyi bir orta kesti. Savunma bu topu çok iyi karşıladı.
|12'
|Paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Kazımcan topu ceza sahasına göndermek istedi ama meşin yuvarlak oyun alanının dışına gitti.
|11'
|Bu pozisyon için Biglia'ya sarı kart çıktı.
|10'
|Pozisyon sonrası iki oyuncu sakatlık yaşadı. sağlık görevlileri oyun alanında.
|9'
|Orta alanda Biglia, Kerem'e sert bir müdahalede bulundu. Galatasaray faul kullanacak.
|8'
|Galatasaray maça hızlı başladı. Başakşehir tamamen savunmaya çekilmiş durumda.
|7'
|Kerem'in ceza sahasına gönderdiği top Icardi için hızlı.
|6'
|Çıkarken kaptırılan topta Deniz rakip yarı alana gitmek istedi ama Kazımcan izin vermedi.
|5'
|Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Mertens ortaladı. Nelsson'un vuruşu üstten dışarı gitti.
|4'
|KAÇTI! Kerem'in savunma arkasına attığı topu Muhammed karşıladı. Dönen topa Mertens vurdu savunma çizgi üzerinde topu çıkardı. Korner.
|3'
|Orta alanda Deniz Türüç, Mertens'in müdahalesiyle yerde kaldı. Faul.
|2'
|Galatasaray kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
|1'
|Maç başladı. İki takıma da başarılar.
|M.Ö.
|İstiklal Marşımız okundu. Maç kısa süre içinde başlayacak.
|M.Ö.
|Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Touba, Duarte, Lima, Biglia, Mahmut, Serdar, Aleksic, Deniz, Figueiredo.
|M.Ö.
|Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.
|M.Ö.
|Sahasındaki son 14 maçta 35 GOL atan Galatasaray, kalesinde ise 14 GOL gördü.
|M.Ö.
|Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 14 maçta rakiplerine mağlup olmadı. Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
|M.Ö.
|Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son iki maçında galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan ve Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, 5 puan kaybetti.
|M.Ö.
|İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.
|M.Ö.
|Medipol Başakşehir ise ligde oynadığı 30 maçın 15'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 9'unda mağlup oldu. 51 puanı bulunan turuncu-lacivertli ekip, 5. sırada yer alıyor.
|M.Ö.
|Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
|M.Ö.
|Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
|M.Ö.
|Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın canlı anlatımında her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte olacağız.