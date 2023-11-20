Galatasaray Alanyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.Galatasaray, hazırlıklarını 21 Kasım Salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.Galatasaray Alanyaspor maç biletleri henüz satışa çıkmadı. Tarih belli olduğu zaman haberimiz güncellenecektir.