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Fulham, üst sıralara tırmanıyor

Fulham, Crystal Palace deplasmanında 2 golle 3 puanı kazandı ve maç fazlasıyla 6. sıraya kadar çıktı

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fulham, üst sıralara tırmanıyor
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09 Kasım 2024 19:42
Son güncelleme 09 Kasım 2024 20:08
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Crystal Palace ile Fulham karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Fulham, 2-0'lık skorla kazandı.

Fulham'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Emile Smith Rowe ve 83. dakikada Harry Wilson kaydetti.

Crystal Palace'ta Daichi Kamada, 76. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Fulham, puanını 18'e çıkardı. Crystal Palace ise 7 puanda kaldı.

Fulham, gelecek hafta Wolves'u ağırlayacak. Crystal Palace ise Aston Villa deplasmanına gidecek.

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