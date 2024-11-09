İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Crystal Palace ile Fulham karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Fulham, 2-0'lık skorla kazandı.
Fulham'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Emile Smith Rowe ve 83. dakikada Harry Wilson kaydetti.
Crystal Palace'ta Daichi Kamada, 76. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Fulham, puanını 18'e çıkardı. Crystal Palace ise 7 puanda kaldı.
Fulham, gelecek hafta Wolves'u ağırlayacak. Crystal Palace ise Aston Villa deplasmanına gidecek.
Fulham'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Emile Smith Rowe ve 83. dakikada Harry Wilson kaydetti.
Crystal Palace'ta Daichi Kamada, 76. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Fulham, puanını 18'e çıkardı. Crystal Palace ise 7 puanda kaldı.
Fulham, gelecek hafta Wolves'u ağırlayacak. Crystal Palace ise Aston Villa deplasmanına gidecek.