Formula 1 Avusturya GP yarışı ne zaman? Avusturya Grand Prix saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 tutkunları kıyasıya rekabetin olduğu yarışlarında sıradaki etabı olan Avusturya GP için nefeslerini tuttu. Formula 1'de pilotlar klasmanında bugüne kadar McLaren pilotlarından Oscar Piastri 198 puan toplayarak zirveye oturdu. Takımlar klasmanında ise McLaren 374 puanla yerini kimseye bırakmıyor. İşte, F1 Avusturya GP detayları...



FORMULA 1 AVUSTURYA GP NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Red Bull Ring Pisti'nde düzenlenecek Formula 1 Avusturya GP'de pilotlar 71 tur atacak. Antrenman turları 27 ve 28 Haziran'da gerçekleşti. Sıralama turu da 28 Haziran günün sonunda yapılacak olan etabın yarışı da 29 Haziran Pazar günü saat 16:00'da düzenlenecek.



Rekabet F1 TV ve beIN SPORTS 4 kanallarından canlı olarak aktarılacak.

Bugüne kadar McLaren pilotlarından Oscar Piastri 5, Lando Norris 2, Mercedes pilotu George Russell 1 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor.



Avusturya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sıra:



Pilotlar:



1. Oscar Piastri (Avustralya): 198 puan



2. Lando Norris (Büyük Britanya): 176



3. Max Verstappen (Hollanda): 155



4. George Russell (Büyük Britanya): 136



5. Charles Leclerc (Monako): 104



Takımlar:



1. McLaren: 374



2. Mercedes: 199



3. Ferrari: 183



4. Red Bull: 162



5. Williams: 55

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