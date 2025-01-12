Fıtır Sadakası Farz mı, Vacip mi? İşte Diyanet'in Açıklaması

Ramazan ayının manevi ikliminde sıkça gündeme gelen fıtır sadakası (fitre), dinî bir vecibe olarak Müslümanlar için önemli bir yere sahiptir. Ancak, birçok kişi, fıtır sadakasının farz mı yoksa vacip mi olduğu konusunda kararsızlık yaşamaktadır. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya ilişkin açıklamaları ve İslam âlimlerinin görüşleri:

Fıtır sadakası, Ramazan Bayramı'na ulaşan her Müslüman'ın, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler adına vermesi gereken bir yardımdır. Temel amacı, ihtiyaç sahiplerini sevindirmek, toplumda dayanışma ve yardımlaşmayı artırmaktır.

İslam dininde ibadetlerin derecelendirilmesi açısından, farz, yapılması kesin olarak emredilen ibadetleri ifade eder. Fıtır sadakası ise farz ibadetler arasında yer almaz.

Hanefî mezhebine göre, fıtır sadakası vacip bir ibadettir. Vacip, farz kadar kesin olmamakla birlikte yapılması dinen gerekli olan ibadetler arasında kabul edilir. Dolayısıyla, Hanefîler için fıtır sadakasını vermek bir yükümlülüktür.

Şafiî, Malikî ve Hanbelî mezheplerine göre ise fıtır sadakası, vacip değil, sünnet-i müekkede (kuvvetli sünnet) olarak değerlendirilir. Ancak, bu mezheplerde de sadakayı vermek oldukça önemlidir ve terk edilmesi hoş karşılanmaz.

Türkiye'de Müslümanların ibadetlerini kolaylaştırmak için rehberlik eden Diyanet İşleri Başkanlığı, fıtır sadakasını vacip olarak değerlendirir ve imkânı olan her Müslüman'ın bu ibadeti yerine getirmesi gerektiğini ifade eder. Sadakanın Ramazan Bayramı'ndan önce verilmesi, ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincine ortak edilmesi açısından tavsiye edilmektedir.

Müslüman olmak,



Akıl ve buluğ çağına ulaşmak,



Temel ihtiyaçlarından ve borçlarından fazla bir mala sahip olmak, fıtır sadakası vermek için yeterlidir.



Fıtır sadakası, bir yandan malî ibadetlerin sevabını kazandırırken, diğer yandan sosyal dayanışmayı teşvik eder. Ramazan ayının sonunda, kişinin oruç ibadetindeki eksiklerini tamamlamasına da vesile olur.