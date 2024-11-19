Asya Dünya Kupası Elemeleri kapsamında B Grubu 6. haftasında Filistin ile Güney Kore karşı karşıya geldi.



Amman Uluslararası Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Filistin'in golünü, 12. dakikada Zaid Qunbar kaydetti. Güney Kore'ye beraberliği getiren gol ise 16. dakikada Heung-min Son'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Filistin 3, Güney Kore ise 14 puana ulaştı.



Grupta bir sonraki maçta Filistin, Ürdün ile Güney Kore ise Umman ile karşılaşacak.







