Asya Dünya Kupası Elemeleri kapsamında B Grubu 6. haftasında Filistin ile Güney Kore karşı karşıya geldi.
Amman Uluslararası Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Filistin'in golünü, 12. dakikada Zaid Qunbar kaydetti. Güney Kore'ye beraberliği getiren gol ise 16. dakikada Heung-min Son'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Filistin 3, Güney Kore ise 14 puana ulaştı.
Grupta bir sonraki maçta Filistin, Ürdün ile Güney Kore ise Umman ile karşılaşacak.
Amman Uluslararası Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Filistin'in golünü, 12. dakikada Zaid Qunbar kaydetti. Güney Kore'ye beraberliği getiren gol ise 16. dakikada Heung-min Son'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Filistin 3, Güney Kore ise 14 puana ulaştı.
Grupta bir sonraki maçta Filistin, Ürdün ile Güney Kore ise Umman ile karşılaşacak.