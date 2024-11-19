Filistin ile Güney Kore yenişemedi

Asya Dünya Kupası Elemeleri kapsamında B Grubu 6. haftasında Filistin ile Güney Kore 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Filistin ile Güney Kore yenişemedi
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19 Kasım 2024 20:00
Asya Dünya Kupası Elemeleri kapsamında B Grubu 6. haftasında Filistin ile Güney Kore karşı karşıya geldi.

Amman Uluslararası Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Filistin'in golünü, 12. dakikada Zaid Qunbar kaydetti. Güney Kore'ye beraberliği getiren gol ise 16. dakikada Heung-min Son'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Filistin 3, Güney Kore ise 14 puana ulaştı.

Grupta bir sonraki maçta Filistin, Ürdün ile Güney Kore ise Umman ile karşılaşacak.

 

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