Ferdi Kadıoğlu: 'Seneye daha iyi olacağız'

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, sezonun son maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Ferdi maç sonu açıklamasında Fenerbahçe formasıyla 100. maçına çıktığını belirterek, "Bugün çok mutluyum. Fenerbahçe formasıyla 100. maçımdı ve sezonu 5-0'lık galibiyetle noktaladık." açıklamasını yaptı.



Yeni sezonla ilgili ise genç oyuncu, "Önce dinleneceğiz ve sonrasında yeni sezon hazırlıklarımıza başlayacağız. Şampiyonlar Ligi maçlarımız olacak. O maçlara da en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Özellikle son 3 ay bizim açımızdan nispeten iyi geçti. Umuyorum gelecek sezon takım olarak çok daha iyi performans ortaya koyabiliriz." diye konuştu.



Kendi performansıyla ilgili sezon değerlendirmesinde ise Kadıoğlu, "Bu sezon çok fazla pozisyonda görev aldım. En iyisini ortaya koymaya çalıştım ve hocam da bana her zaman güvendi. Bunu hissettim. Kendi adıma iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Umuyorum performansım daha da üstüne katlanarak devam eder. Gelecek hafta milli takım maçları da olacak. Şans bulabilirsem orada da en iyisini yapmak istiyorum." diyerek açıklamalarını tamamladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ