Ferdi Kadıoğlu: "Formayı bırakmam"

Ferdi Kadıoğlu, Denizli'de bulduğu fırsatı iyi değerlendirdi, çok şık bir asist yaptı. Genç oyuncu, sonunda beklediği şansı ele geçirdiğini söyledi, "Formayı bırakmam. Bunun için elimden geleni yapacağım" dedi.

Haber; Akşam
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Ferdi Kadıoğlu: 'Formayı bırakmam'
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10 Aralık 2020 09:12
Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, sezona 11'de başlasa da sonradan yerini kaybetti.

Formunun düşmesi, yapılan transferler ve rekabetin yükselmesi nedeniyle Ferdi Kadıoğlu uzun süre kulübeye mahkum kaldı. 21 yaşındaki oyuncu, ligde uzun bir aradan sonra Denizli deplasmanında 11'e geri döndü.

Sağ kanatta görev yapan Ferdi Kadıoğlu, ilk golde Cisse'ye harika bir asist yaparak rakibin kilidini açmayı başardı ve galibiyette önemli pay sahibi oldu. Ferdi Kadıoğlu, uzun süren bekleyişin ardından kaptığı formayı üzeriden çıkarmamaya kararlı.

Ferdi, "Geniş bir kadromuz var ve bu da rekabet getirdi. Sonunda beklediğim şansı buldum. Denizli'de bunu iyi kullandığıma inanıyorum. Formayı bir daha bırakmamak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Genç yıldız, bu hafta Yeni Malatya karşısında da kazanarak galibiyet serisi oluşturacaklarını dile getirdi.



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