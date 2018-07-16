Fenerbahçe'den Aleksandar Mitrovic hamlesi!

İLGİLİ VİDEO

golcü transferi için harekete geçti... Sarı-Lacivertliler, İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'da forma giyen Aleksandar Mitrovic'i renklerine katmak istiyor.Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin İngiliz ekibiyle temasa geçtiği ve Mitrovic'in transferi için görüşmeler yaptığı öğrenildi.Sarı Kanarya, 23 yaşındaki Sırp forveti kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Damien Comolli'nin önümüzdeki günlerde Ada'ya giderek transfer için Newcastle United ile masaya oturması bekleniyor.Geçen sezon Fulham'da kiralık oynayan Mitrovic 27 maçta 14 gole imza atarken 1 de asist yaptı. Fulham'da 1854 dakika görev alan Sırp golcü, 27 karşılaşmanın 19'una ilk 11'de başladı.Şimdiye kadar Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu'nu transfer eden F.Bahçe'de taraftarlar, artık flaş bir transfer bekliyor. Sosyal medyadaki taraftarlar yıldız bir ismin acilen takıma katılmasını bekliyor..