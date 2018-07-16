  •  
    Akbaba için açıklama; "Evet, transfer olacak"
  •  
    Bilic'ten final yorumu; "Daha iyiydik, gurur..."
  •  
    Resmi transfer sözleri; "Evet, TEKLİF yağıyor..."
  •  
    Ve Tolgay'dan IGTV'de rakipler için hatırlatma
  •  
    Beşiktaş'ta rota yeniden 150 milyonluk gelişme

Fenerbahçe'den Aleksandar Mitrovic hamlesi!

Golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Ada ekibi Newcastle United'da forma giyen 23 yaşındaki Mitrovic'i kadrosuna katmakta kararlı...

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'den Aleksandar Mitrovic hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2018 04:59
Fenerbahçe golcü transferi için harekete geçti... Sarı-Lacivertliler, İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'da forma giyen Aleksandar Mitrovic'i renklerine katmak istiyor.

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin İngiliz ekibiyle temasa geçtiği ve Mitrovic'in transferi için görüşmeler yaptığı öğrenildi.

İNGİLTERE'DE KRİTİK BULUŞMA

Sarı Kanarya, 23 yaşındaki Sırp forveti kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Damien Comolli'nin önümüzdeki günlerde Ada'ya giderek transfer için Newcastle United ile masaya oturması bekleniyor.

FULHAM'DA 27 MAÇ, 14 GOL

Geçen sezon Fulham'da kiralık oynayan Mitrovic 27 maçta 14 gole imza atarken 1 de asist yaptı. Fulham'da 1854 dakika görev alan Sırp golcü, 27 karşılaşmanın 19'una ilk 11'de başladı.

TARAFTARLAR ARTIK SABIRSIZ

Şimdiye kadar Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu'nu transfer eden F.Bahçe'de taraftarlar, artık flaş bir transfer bekliyor. Sosyal medyadaki taraftarlar yıldız bir ismin acilen takıma katılmasını bekliyor..



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için