Fenerbahçe'de koronavirüs testleri negatif çıktı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda oyuncular, teknik ve idari heyet ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görevli personele uygulanan Kovid-19 PCR testleri negatif sonuçlandı.Öte yandan Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonunun Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yarın kampa girecek ve 31 Mayıs'a kadar burada çalışacak.