Fenerbahçe'de koronavirüs testleri negatif çıktı

Fenerbahçe'de yapılan koronavirüs testlerinde pozitif sonucun çıkmamasının ardından kamp başlıyor.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'de koronavirüs testleri negatif çıktı
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25 Mayıs 2020 22:06
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda oyuncular, teknik ve idari heyet ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görevli personele uygulanan Kovid-19 PCR testleri negatif sonuçlandı.

Öte yandan Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonunun Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yarın kampa girecek ve 31 Mayıs'a kadar burada çalışacak.

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