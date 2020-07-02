Fenerbahçe'de 4 futbolcunun kaderi Emre'nin elinde!

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de bu sezon yaşanan sıra dışı gelişmeler nedeniyle farklı sorumlulukları beklediğinden erken aldı.



Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından yönetimin teknik direktör bulamaması, tecrübeli futbolcuyu teknik ekibe destek vermek zorunda bıraktı. 39 yaşındaki oyuncu, yeni sezondan itibaren üstleneceği sportif direktörlük görevi için de şimdiden çalışıyor. Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kapan Emre, yeni sezon planlaması konusunda yönetimden tam yetki aldı.



5 haftaları var



Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci'nin sözleşmeleri bu sezon bitiyor. Miha Zajc'ın geleceği de belirsiz. Yönetim, bu isimlerle ilgili kararı Emre'ye bıraktı. Takım arkadaşlarının Sarı-Lacivertli forma altında yola devam edip etmeyeceklerini Emre Belözoğlu belirleyecek. Kaptan, bunun için 4 ismin kalan 5 haftadaki performansını yakından takip edecek.



