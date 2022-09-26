Fenerbahçe gözünü Macar futbolculara çevirdi... Almanya'yı deplasmanda yenerek dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Macaristan Milli Takımı, dünya futbolunun yeni gözdesi.



LİSTEYE GİREN İLK İSİM: ZALAN VANCSA



Attila Szalai değerini kısa sürede 14 milyon euro'ya çıkarırken, Fenerbahçe yeni Macar yetenekleri keşfetmek ve kadrosuna katmak için scout ekibini görevlendirdi. Listeye giren ilk ismin Belçika'nın Lommel takımında forma giyen Zalan Vancsa olduğu iddialar arasında...



JESUS'A RAPOR VERİLECEK



17 yaşındaki oyuncu sol kanatta oynuyor. Lommel, Ocak 2022'de transferi için Budapeşte'ye 3 milyon euro bonservis bedeli ödedi. U19'da 5 maçta 2 gol atan Vancsa, Almanya maçında kadroda yer aldı ancak forma şansı bulamadı. Scout ekibi takibe alınan tüm oyuncularla ilgili devre arasında geniş bir rapor hazırlayıp, Jesus'a verecek.









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