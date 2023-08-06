Fenerbahçe'ye Bakayoko önerisi

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Kendisine kulüp arayan Fransız orta saha Tiemoue Bakayoko'nun menajerleri, oyuncusunu Fenerbahçe'ye önerdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'ye Bakayoko önerisi
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06 Ağustos 2023 09:38
Son güncelleme 06 Ağustos 2023 09:39
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye sürpriz bir transfer önerisi geldi.

Kiralık olarak gittiği Milan'da forma giyen Tiemoue Bakayoko, sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest kalmıştı. Kendisine uygun bir kulüp arayan Bakayoko'nun menajerler tarafından iki kulübe önerildiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE VE PANATHİNAİKOS 

Bu kulüplerin Türkiye'den Fenerbahçe ve Yunanistan'dan Panathinaikos olduğu iddia edildi.

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, maddi şartları ikinci plana attığı ve düzenli olarak oynayabileceği bir takımda kariyerine devam etmek istediği bildirildi.

SEZON PERFORMANSI 

1.90'lık orta saha Bakayoko geride bıraktığımız sezon Milan formasıyla sadece 3 karşılaşmada forma giyebilmişti. 



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