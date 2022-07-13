Fenerbahçe Tiago Çukur transferini açıkladı

Fenerbahçe, 19 yaşındaki Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Tiago Çukur transferini açıkladı
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13 Temmuz 2022 23:33
Fenerbahçe, Watford'dan Tiago Çukur transferini resmen duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada anlaşmanın 4 yıl olduğu belirtildi.

İşte o açıklama:

"Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki genç forvet Tiago Çukur ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Tiago Çukur'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." 

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