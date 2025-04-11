Fenerbahçe satıldı mı? Fenerbahçe'den flaş karar

KAP'a yapılan duyuruda, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'deki mevcut sermayesinin %4,80'ini temsil eden 12 milyon adet B Grubu payını, özel bir emirle yabancı bir kurumsal yatırımcıya devrettiği belirtildi.



Satış işlemi, hisse başına 46,10 TL fiyat üzerinden gerçekleşti. Bu fiyatın, Perşembe günkü kapanış değerine göre %4 oranında bir iskontoyla yapıldığı görüldü.



Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Hissedarlık Oranı Düştü



Bu satışın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'deki hissedarlık oranı %62,27'ye geriledi. Ancak bu oran, kulübün futbol şirketi üzerindeki kontrolünün devam ettiğini gösteriyor.



Sonuç olarak, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bir hisse satışı gerçekleşmiş olsa da, kulübün tamamının satıldığı yönünde bir durum söz konusu değil. Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'deki çoğunluk hissesini korumaya devam ediyor.

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