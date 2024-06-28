Haber Tarihi: 28 Haziran 2024 15:41 - Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2024 15:42

Fenerbahçe Puma Elit A mı B mi?

Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarının Puma tarafından hangi elit kategoride üretileceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Fenerbahçe Puma Elit A mı B mi?
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Bazı kaynaklara göre Fenerbahçe, Puma'nın en üst elit kategorisi olan "Elit A"da yer alacak ikinci Türk takımı olma şansına sahip.

Ancak Fenerbahçe'nin hangi kategoride yer alacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Puma'nın elit kategorileri şu şekilde:

Elit A: Manchester City, AC Milan, Borussia Dortmund gibi Avrupa'nın en büyük kulüpleri bu kategoride yer alır. En üst düzey malzemeler ve en yeni teknolojiler kullanılır.

Elit B: Olympique de Marseille, Valencia CF, Leicester City gibi Avrupa'nın orta ve üst sıralarındaki kulüpleri bu kategoride yer alır. Elit A'ya göre daha az özelliğe sahip formalar üretilir.

Elit C: Fenerbahçe'nin şu anki kategorisi. Puma'nın orta seviyedeki kulüpleri için ürettiği formalar bu kategoride yer alır.

Fenerbahçe'nin hangi kategoride yer alacağı, Puma ile yapılan sponsorluk anlaşmasının detaylarına ve kulübün pazarlama stratejisine bağlı olacak.

Puma Genel Müdürü Taner Seyis yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'yi yıllar önce Elit A Kategorisi'ne ekledik. Şimdi Galatasaray için buradayız ve onlar da aynı kategoride yer alacak." ifadelerini kullandı. Yani hem Fenerbahçe hemde Galatasaray Elit A Kategorisi'nde yer alacak.

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