Fenerbahçe Puma Elit A mı B mi?

Bazı kaynaklara göre Fenerbahçe, Puma'nın en üst elit kategorisi olan "Elit A"da yer alacak ikinci Türk takımı olma şansına sahip.

Ancak Fenerbahçe'nin hangi kategoride yer alacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Puma'nın elit kategorileri şu şekilde:

Elit A: Manchester City, AC Milan, Borussia Dortmund gibi Avrupa'nın en büyük kulüpleri bu kategoride yer alır. En üst düzey malzemeler ve en yeni teknolojiler kullanılır.



Elit B: Olympique de Marseille, Valencia CF, Leicester City gibi Avrupa'nın orta ve üst sıralarındaki kulüpleri bu kategoride yer alır. Elit A'ya göre daha az özelliğe sahip formalar üretilir.



Elit C: Fenerbahçe'nin şu anki kategorisi. Puma'nın orta seviyedeki kulüpleri için ürettiği formalar bu kategoride yer alır.

