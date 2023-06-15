Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Orsolini

Fenerbahçe'nin İtalyan kanat oyuncusu Riccardo Orsolini'yi isteyen kulüpler arasında olduğu İtalyan basını tarafından belirtildi.
İtalyan basınından Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'nin Bologna'da başarılı bir sezonu geride bırakan Riccardo Orsolini'yle ciddi şekilde ilgilenen ekipler arasında olduğunu haber yaptı. Fenerbahçe'nin yanı sıra Napoli ve Fiorentina'nın da 26 yaşındaki oyuncuya somut ilgisi olduğu ve önümüzdeki günlerde ciddi gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.
Bologna'da bu sezon çıktığı 32 maçta 11 gol 4 asist üreten Orsolini, kulübüyle en iyi sezonunu geride bıraktı. Orsolini İtalya Milli Takımı'nda da 2 maçta forma giyip 2 gol kaydetmişti.
Orsolini 2019'da Bologna'ya 15 milyon euro bonservis bedeliyle imza atmıştı.
İtalyan basınından Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'nin Bologna'da başarılı bir sezonu geride bırakan Riccardo Orsolini'yle ciddi şekilde ilgilenen ekipler arasında olduğunu haber yaptı. Fenerbahçe'nin yanı sıra Napoli ve Fiorentina'nın da 26 yaşındaki oyuncuya somut ilgisi olduğu ve önümüzdeki günlerde ciddi gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.
Bologna'da bu sezon çıktığı 32 maçta 11 gol 4 asist üreten Orsolini, kulübüyle en iyi sezonunu geride bıraktı. Orsolini İtalya Milli Takımı'nda da 2 maçta forma giyip 2 gol kaydetmişti.
Orsolini 2019'da Bologna'ya 15 milyon euro bonservis bedeliyle imza atmıştı.
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