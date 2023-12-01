Haber Tarihi: 01 Aralık 2023 09:28 - Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 09:28

Fenerbahçe gruptan çıktı mı? Fenerbahçe elendi mi, nasıl tur atlar?

UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a 6-1 yenilen Fenerbahçe, Avrupa maçlarında tarihin en ağır mağlubiyetlerinden birisini yaşadı. Peki, Fenerbahçe gruptan çıktı mı? Fenerbahçe elendi mi, nasıl tur atlar?

Fenerbahçe gruptan çıktı mı? Fenerbahçe elendi mi, nasıl tur atlar?
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Nordsjaelland karşısında 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa maçlarında tarihin en ağır mağlubiyetlerinden birisiyle karşı karşıya kaldı. Mücadelenin ilk yarısını 2-1 geride tamamlayan sarı-lacivertli takım, özellikle savunmada verdiği boşluklarla ikinci yarıda kalesinde dört gol gördü. Grupta oynadığı 4 maçta 5 gol yiyen Fenerbahçe, Danimarka deplasmanında, gruptaki bütün maçlarda yediği golden daha fazlasına engel olamadı. Peki, Fenerbahçe gruptan çıktı mı? Fenerbahçe elendi mi, nasıl tur atlar?
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe grubun son haftasında Kadıköy'de Spartak Trnava'yı konuk edecek. Ludogorest ise Nordsjaelland'ı ağırlayacak.

Temsilcimiz, grupta bir iddiası kalmayan Spartak Trnava'yı son hafta mağlup etmesi halinde gruptan çıkacak. Sarı-lacivertli takımın kulağı ise grubun diğer maçında olacak. Fenerbahçe maçını kazanır, Ludogorets - Nordsjaelland maçı berabere biterse Fenerbahçe grubu lider tamamlayacak. Ludogorets'in kazanması durumunda genel averaja bakılacak. Nordsjaelland'ın Ludogorets'i yenmesi halinde ise Fenerbahçe grubu ikinci bitirecek.

Fenerbahçe, Spartak Trnava ile berabere kalması halinde Nordsjaelland'ın Ludogorest'i mağlup etmesini bekleyecek. Bu durumda temsilcimiz grubu ikinci sırada tamamlayacak.

LİDERLİK ÖNEMLİ!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. Grup ikincileri ise UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü tamamlayan takımlarla play-off turu oynuyor.

UEFA KONFERANS LİGİ FENERBAHÇE GRUPLARDAN LİDER ÇIKARSA KAÇ PARA ALACAK?

UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'in üye federasyonlara gönderdiği mektuba göre grup aşamasına kalan takımlara 2 milyar 940 milyon euro ödeniyor. Gruplarda her bir galibiyete 500 bin, beraberliğe ise 166 bin euro veriliyor.Grup birincilerine 650 bin, ikincilerine ise 325 biner euro ek ödeme yapılıyor.

Turnuvanın geri kalanında erişilen aşamalar için ödenen meblağlar ise şöyle:


Grup sonrası play-off: 300 bin euro

Son 16: 600 bin euro

Çeyrek final: 1 milyon euro

Yarı final: 2 milyon euro
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Final: 3 milyon euro

Kazanan: 2 milyon euro

 
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