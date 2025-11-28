Haber Tarihi: 28 Kasım 2025 12:42 -
Güncelleme Tarihi:
28 Kasım 2025 12:42
Fenerbahçe - Galatasaray Derbi Maçı Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak ve şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde, futbolseverlerin en çok merak ettiği konu biletlerin satışa çıkacağı tarih oldu. Dev randevuyu tribünden izlemek isteyen taraftarlar, kulüplerden gelecek resmi açıklamayı heyecanla bekliyor.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev karşılaşma, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Kulüp bilet satışları, genellikle maç gününden yaklaşık 3-5 gün önce başlıyor. Bugünkü (28 Kasım 2025 Cuma) tarih itibarıyla, derbinin biletleri henüz resmi olarak satışa sunulmuş değil.Ancak basında yer alan ve kulüp kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre:Biletlerin 28 Kasım Cuma veya 29 Kasım Cumartesi günleri içerisinde satışa sunulması bekleniyor.Satışların başlamasıyla birlikte öncelikli olarak Fenerbahçe kombine sahiplerine, ardından Premium Kart ve Fenerbahçe Kart sahiplerine öncelik tanınması bekleniyor. Genel satışın ise en sona bırakılması olası.Bilet Fiyatları Henüz Açıklanmadı
Fenerbahçe Spor Kulübü, derbi maçına özel olarak belirlenecek bilet fiyatlarını da henüz resmi kanallarından duyurmadı. Fiyatların, satış tarihinin açıklanmasıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.Satışlar Nereden Yapılacak?
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi bilet satışlarının, her zaman olduğu gibi Passo (Passolig) platformu üzerinden yapılması beklenmektedir. Taraftarların bilet alabilmesi için Passolig kartına sahip olması gerekmektedir.Önemli Hatırlatma: Derbi maçlarında deplasman takımı taraftarlarına ayrılan biletler, ilgili İl Spor Güvenlik Kurulu kararlarına bağlı olarak ayrıca duyurulur.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.