Fenerbahçe - Galatasaray Derbi Maçı Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev karşılaşma, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Kulüp bilet satışları, genellikle maç gününden yaklaşık 3-5 gün önce başlıyor. Bugünkü (28 Kasım 2025 Cuma) tarih itibarıyla, derbinin biletleri henüz resmi olarak satışa sunulmuş değil.

Ancak basında yer alan ve kulüp kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre:

Biletlerin 28 Kasım Cuma veya 29 Kasım Cumartesi günleri içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

Satışların başlamasıyla birlikte öncelikli olarak Fenerbahçe kombine sahiplerine, ardından Premium Kart ve Fenerbahçe Kart sahiplerine öncelik tanınması bekleniyor. Genel satışın ise en sona bırakılması olası.

Fenerbahçe Spor Kulübü, derbi maçına özel olarak belirlenecek bilet fiyatlarını da henüz resmi kanallarından duyurmadı. Fiyatların, satış tarihinin açıklanmasıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi bilet satışlarının, her zaman olduğu gibi Passo (Passolig) platformu üzerinden yapılması beklenmektedir. Taraftarların bilet alabilmesi için Passolig kartına sahip olması gerekmektedir.

Önemli Hatırlatma: Derbi maçlarında deplasman takımı taraftarlarına ayrılan biletler, ilgili İl Spor Güvenlik Kurulu kararlarına bağlı olarak ayrıca duyurulur.