06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-1
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
0-5
06 Eylül
İngiltere-Andora
2-0
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
0-2DA
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
0-045'
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
0-1DA
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
1-0
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
0-01'
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
3-0
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
3-1
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
3-2
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
2-2
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
4-2
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
2-3
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
1-0
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
2-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Fenerbahçe'den Pafos'a gidiyor: Mimovic!

Fenerbahçe ve Pafos, Ognjen Mimovic'in kiralık transferi için anlaşma sağladı.

calendar 06 Eylül 2025 21:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Pafos'a gidiyor: Mimovic!
Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri Ognjen Mimovic, Güney Kıbrıs'a transfer olmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Güney Kıbrıs ekibi Pafos, Mimovic'in kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

21 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe, Sırp futbolcuyu geçen sezonun devre arasında Kızılyıldız'dan kadrosuna katmıştı. Mimovic, Fenerbahçe'de sahaya çıkmadan Zenit'e kiralık göndermilmişti.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Mimovic'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
