Fenerbahçe'den Pafos'a gidiyor: Mimovic!

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri Ognjen Mimovic, Güney Kıbrıs'a transfer olmaya hazırlanıyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Güney Kıbrıs ekibi Pafos, Mimovic'in kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.
21 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ
Fenerbahçe, Sırp futbolcuyu geçen sezonun devre arasında Kızılyıldız'dan kadrosuna katmıştı. Mimovic, Fenerbahçe'de sahaya çıkmadan Zenit'e kiralık göndermilmişti.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Mimovic'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
